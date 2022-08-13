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Туристка погибла в ДТП с участием автобуса на перевале Ката-Чалонг

Гражданка Сингапура погибла и еще не менее шести человек получили травмы в результате лобового столкновения легкового автомобиля и туристического автобуса на спуске с холма Ката-Хилл в направлении пляжа Ката вечером 12 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

13 Августа 2022, 11:14 AM
Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом на дороге, ведущей из Чалонга к пляжу Ката. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция получила сообщение об аварии на Patak Rd. на западном склоне холма около 22:50 вечера. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили автомобиль Toyota Yaris серебристого цвета и небольшой туристический автобус. У легковой машины была серьезно повреждена вся передняя часть кузова, у автобуса наблюдались схожие повреждения, но преимущественно в правой передней части.

В момент ДТП в салоне Toyota Yaris находились четыре туриста из Сингапура. Управлявшая автомобилем гражданка этой страны не подавала признаков жизни, три ее пассажира получили травмы, но были в сознании. Иностранцев доставили в больницу Chalong Hospital, где врачи констатировали смерть управлявшей машиной женщины. Ее соотечественникам была оказана медицинская помощь.

Из находившихся в автобусе лиц были госпитализированы водитель и два туристических гида. О пострадавших среди пассажиров-туристов в сообщении полиции ничего не говорится. Отмечается только, что некоторые люди были доставлены в больницу Vachira Phuket Hospital, но без уточнения, о ком идет речь.

Как установила полиция, туристический автобус с пассажирами направлялся от пляжа Ката в сторону Чалонга, а хетчбэк Toyota Yaris двигался во встречном направлении. Полицейские предполагают, что гражданка Сингапура не удержала машину в полосе на извилистой дороге и пересекла разделительную линию, где ее автомобиль лоб в лоб столкнулся с ехавшим навстречу автобусом. Расследование продолжается.

 

 

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