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Туристка погибла, позируя для фото на прибрежных скалах

Китайская туристка Пань Ин погибла после того, как сорвалась в море с прибрежных камней в Камале, где она позировала для фото.

Иккапоп Тхонгтуб

28 Июля 2017 09:00:00

Инцидент произошел в первой половине дня 27 июля. Сообщение поступило в полицию Камалы около 11:00 утра.

«Один из друзей погибшей рассказал, что после завтрака он с Пань и еще тремя друзьями отправились пофотографироваться на скалах. В этот момент на море было сильное волнение, Пань оступилась и упала в воду. Они попытались ей помочь, но ничего сделать не смогли», – рассказал подполковник Йоссапхат Суваннасит из полицейского участка Камалы.

Выбранное китайцами место для фотографирования находилось более чем в километре от зоны, где дежурили спасатели, поэтому вовремя успеть на помощь лайфгарды не имели возможности (патрулировать весь пляж спасатели не могут из-за его размеров, поэтому для туристов выделяются отдельные зоны для купания, которые можно контролировать).

«Пань прилетела на отдых 26 июля, вернуться в Китай она должна была 28 числа», – добавил подполковник.

Фотографировал 27-летнюю женщину ее муж, имени которого полиция не назвала.

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