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Туристка на скутере протаранила минимаркет 7-Eleven в Чалонге

Молодая туристка из Италии отделалась незначительными порезами после того, как скутер, на котором она находилась, протаранил фасад магазина 7-Eleven на заправке PTT в Чалонге.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июня 2018 10:34:19

Как подтвердила полиция Чалонга, инцидент на заправке РТТ на Chao Fa West Rd. произошел около 22:15 вечера 9 июня.

Прибывшие на место событий полицейские обнаружили синий скутер Honda Click, пробивший стекло у входных дверей минимаркета, и одну пострадавшую – 23-летнюю женщину по имени Читракка Людовика. По словам полицейских, осколками стекла женщине порезало левую ногу, но других травм она на получила.

Полиция не уточнила, как именно произошел инцидент. По словам полицейских, женщина приехала на заправку вместе с другом, который управлял скутером. Мужчина припарковал транспортное средство перед магазином и отправился за покупками, «оставив двигатель работающим». Пока водитель находился в магазине, итальянка в сидела на скутере. Затем байк по некой причине пришел в движение и разбил одно из фронтальных окон магазина.

Обоих туристов после происшествия доставили в полицейский участок Чалонга для урегулирования вопроса о компенсации за нанесенный ущерб. О предъявлении кому-либо обвинений полицейские не сообщили.

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