Туристка лишилась ноги в результате аварии на Пхукете

Австралийка Стейси Лиддл потеряла ногу в результате аварии на арендованном скутере.

13 Декабря 2017 17:32:19

Фото: Katrina Liddle / GoFundMe

Австралийские медики были вынуждены ампутировать левую ногу 30-летней туристке Стейси Лиддл, попавшей в дорожную аварию на Пхукете в октябре. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщила новостная служба 9 News. Операцию провели 25 ноября в сиднейской больнице Royal Prince Alfred Hospital.

Авария, в которой пострадала австралийка, произошла 26 октября в районе кольцевой развязки в Чалонге. Находившаяся за рулем арендованного скутера туристка попала под автобус, получив серьезную травму левой ноги. Женщину доставили в больницу Vachira Hospital, где врачи диагностировали множественные переломы и провели серию операций.

«Необходимости ампутации не будет, если не возникнет осложнений или не будет инфекции, а пока этого нет. Нервы остались целы, инфекции не наблюдается, нога восстанавливается», – говорил тогда доктор Критсада Чайраттанапхитак, специалист по микрохирургии и хирургии кисти из Vachira Hospital.

Впрочем, к моменту возвращения госпожи Лиддл в Австралию инфекция все же развилась. Левую ногу пришлось ампутировать от бедра и ниже ввиду развития «супербактерии», говорится в сообщении 9 News.

В беседе с журналистами госпожа Лиддл продемонстрировала позитивный настрой и присутствие духа, отметив, что последняя операция прошла без проблем, и она надеется отпраздновать Рождество дома.

«На самом деле, я крайне благодарна, что просто осталась жива», – добавила она.

Госпожа Лиддл отметила, что, возможно, после окончания курса реабилитации займется оказанием психологической помощи и поддержки людям, попавшим в аналогичную ситуацию.

Кроме того, австралийка воспользовалась шансом обратиться к другим туристам и напомнить о необходимости тщательно изучать условия, прописанные в страховом полисе. В случае Лиддл страховая компания отказалась покрывать расходы на ее лечение в Таиланде, поскольку езда на скутере в договоре проходила по категории «занятий с высокой степенью риска. Оплатить счета Лиддл помогли родственники (около 784,3 тыс. бат) и неравнодушные люди, откликнувшиеся на призыв на сайте GoFundMe (675 тыс. бат).

«Я не изучила мелкий шрифт в страховом полисе, это моя вина. Если бы я знала условия договора, то не села бы за руль скутера», – заявила госпожа Лиддл.

При этом австралийка добавила, что хотя страховая компания и не оплатила ее счета, представители страховщика не проигнорировали ее случай.

«Они постоянно мне звонят, и визит в Royal Prince Alfred Hospital организовали тоже, прежде всего, они», – добавила Лиддл.