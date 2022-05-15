Туристка из Румынии насмерть разбилась на водопаде на Самуи

Как сообщает газета Bangkok Post со ссылкой на главу округа Самуи Чайяпона Интарасупу, инцидент произошел около 15:00. К моменту прибытия спасателей, Нане-Иосана Бодеа уже не подавала признаков жизни, пульс отсутствовал. В больнице констатировали смерть, сейчас полиция ждет официального медицинского заключения о причинах гибели.
Женщина приехала на водопад со спутником мужского пола, который рассказал, что она подскользнулась, когда фотографировалась на четвертом уровне водопада. В результате падения она ударилась головой о скалы на втором уровне. На Самуи она проживала в отеле Bang Po Village Hotel в тамбоне Мэ-Нам в северной части острова.
Популярный среди туристов водопад На-Муанг уже становился местом гибели людей. Так в ноябре 2019 года там погиб 30-летний француз Бастиен Палмье, который пытался сделать селфи на краю обрыва. У водопада уже установлены знаки, предупреждающие туристов о возможной опасности.