Туристка из Румынии насмерть разбилась на водопаде на Самуи

Полиция расследует обстоятельства гибели 23-летней туристки из Румынии, разбившейся на водопаде На-Муанг на острове Самуи в субботу, 14 мая. Женщина поскользнулась и упала со скал при попытке сделать фотографию.

Новости Пхукета

15 Мая 2022, 02:49 PM

Водопад На-Муанг популярен среди туристов, но люди на нем гибнут не в первый раз. Фото: Bangkok Post