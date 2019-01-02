Туристка из Латвии погибла в результате падения с шестого этажа отеля

Полиция Карона изучает обстоятельства смерти 29-летней гражданки Латвии Кристины Решетниковой, погибшей в результате падения с балкона своего отельного номера 1 января.

Иккапоп Тхонгтуб

2 Января 2019, 02:28 PM

Фото: Полиция Карона

Как рассказал капитан Чаннаронг Праконгкы из полиции Карона, госпожа Решетникова отдыха на Пхукете вместе с мужем и сыном. Семья прибыла на остров и заселилась в отель 24 декабря, покинуть курорт Решетниковы должны боли 8 декабря.

По словам мужа погибшей, инцидент произошел после 3:30 утра. Мужчина вернулся с празднования нового года и решил посидеть у входа в отель, а затем увидел, как его супруга перебирается через ограждение балкона, делает несколько шагов, а затем срывается вниз. Соответствующие слова мужа Решетниковой пересказал капитан Праконгкы. Офицер также отметил, что его рассказ подтверждается записями с камер видеонаблюдения.

«Мы понятия не имеем, что толкнуло ее на такие действия», – заявил капитан, добавив, что в Новый год женщина выпила, но излишне пьяна, вероятнее всего, не была. Полуторагодовалый сын Решетниковой в момент происшествия находился в номере.

«Мы сами убедились, что о ребенке семья хорошо заботился. Он был здоров и даже красиво одет», – добавил капитан Праконгкы.

Следов борьбы в номере найдено не было. Полиция полагает, что туристка погибла в результате несчастного случая, но при этом не знает, почему женщина решила перелезть через ограду балкона.