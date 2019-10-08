Туристка из Кореи скончалась на экскурсии к острову Рача-Ной

Полиция Пхукета пока не озвучила причину смерти 73-летней туристки из Южной Кореи, скончавшейся во время посещения острова Рача-Ной.

Иккапоп Тхонгтуб

8 Октября 2019, 10:20 AM

Фото: TAC Phuket

Сообщение о смерти туристки на острове Рача-Ной поступило в полицию Чалонга в 17:30 воскресенья, 6 октября.

Женщина посещала остров в составе организованной экскурсионной группы. По словам сопровождавшего туристов гида Китисака Анусарна, в районе туристы купались на мелководье, и в какой-то момент кореянка была обнаружена лежащей в воде лицом вниз.

Иностранку доставили в центр неотложной помощи при строящейся больнице Chalong Hospital, но медикам оставалось лишь констатировать смерт. Затем труп был перевезен в Vachira Hospital для установления причины смерти.