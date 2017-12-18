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Туристка из Кореи едва не утонула у Кораллового острова

Гражданка Южной корее Парк Мин Джа была госпитализирована после происшествия у Кораллового острова.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Декабря 2017 09:15:11

Фото: Туристическая полиция Пхукета
Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как рассказал лейтенант Дусит Ваннабаворн из туристической полиции Пхукета, группа туристов отправилась на экскурсию к Коралловому острову утром 16 декабря, а в районе полудня полиция была уведомлена, что одна из туристок едва не утонула.

Никаких подробностей происшествия лейтенант Ваннабаворн не раскрыл, отметив лишь, что 72-летнюю кореянку сначала доставили в Dibuk Hospital, а затем перевели в Siriroj International Hospital (бывший Phuket International Hospital).

«На Коралловый остров она прибыла на борту спидбота компании Blue Yacht Club. Туроператор оплатит ее больничные счета», – заверил лейтенант.

 

 

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