Туристка из Кореи едва не утонула у Кораллового острова

Гражданка Южной корее Парк Мин Джа была госпитализирована после происшествия у Кораллового острова.

18 Декабря 2017 09:15:11

Фото: Туристическая полиция Пхукета

Как рассказал лейтенант Дусит Ваннабаворн из туристической полиции Пхукета, группа туристов отправилась на экскурсию к Коралловому острову утром 16 декабря, а в районе полудня полиция была уведомлена, что одна из туристок едва не утонула.

Никаких подробностей происшествия лейтенант Ваннабаворн не раскрыл, отметив лишь, что 72-летнюю кореянку сначала доставили в Dibuk Hospital, а затем перевели в Siriroj International Hospital (бывший Phuket International Hospital).

«На Коралловый остров она прибыла на борту спидбота компании Blue Yacht Club. Туроператор оплатит ее больничные счета», – заверил лейтенант.