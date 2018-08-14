Туристка из Китая утонула на Най-Харне

Гражданка КНР утонула на пляже Най-Харн вечером 13 августа. Женщина вместе с другим китайским туристом купалась после заката, когда время дежурства спасателей уже подошло к концу.

14 Августа 2018 11:16:09

Фото: Муниципалитет Раваи

Спасатели получили сообщение о том, что два туриста из Китая пропали в море, около 19:00 понедельника, 13 августа. К этому моменту лайфгарды уже официально завершили дежурство, но двое из них по-прежнему находились на пляже.

Спасателям удалось найти и доставить на берег одного из двух туристов – 33-летнего гражданина Китая по имени Цзин Тао. Мужчину отвезли в центр неотложной помощи в Чалонге, а затем перевели в больницу Vachira Hospital. По последним данным, угроза его жизни отсутствует.

Тело пропавшей вместе с Цзином Тао женщины удалось обнаружить лишь в 22:30, когда труп вынесло на берег волнами. Погибшая была опознана как 31-летняя Ян Цяньяо. Тело в настоящий момент находится в морге больницы Vachira Hospital, посольство КНР в Таиланде проинформировано о гибели женщины,

Спасатели подчеркнули, что 13 августа красные флаги были установлены практически на всем протяжении пляжа Най-Харн.