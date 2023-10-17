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Туристка из Казахстана забыла телефон на крыше такси

Центр помощи туристам и туристическая полиция вернули гражданке Казахстана мобильный телефон, который она забыла на крыше такси по приезду в аэропорт. Женщина едва не опоздала на рейс, но все же смогла улететь домой вместе с телефоном.

Новости Пхукета

17 Октября 2023, 02:00 PM
Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Туристка из Казахстана едва не опоздала на рейс после того, как забыла телефон на крыше такси. Фото: TAC Phuket

Гражданка Казахстана обратилась за помощью в Центр помощи туристам (ТАС) в аэропорту Пхукета около 10:00 утра 16 октября. Женщина сообщила, что забыла свой телефон в такси, на котором приехала на рейс. При этом времени на поиск устройства почти не было – борт Air Astana в Алматы должен был вылететь в 10:50.

Сотрудники ТАС и полицейские передали информацию в недавно созданный Единый центр безопасности в аэропорту. Совместными усилиями такси было найдено, причем телефон оказался не в салоне автомобиля, а на крыше.

Устройство передали иностранке, после чего она в прямом смысле побежала на посадку. В публикации ТАС соответствующие строчки сопровождаются эмоджи, изображающим бегущую женщину. Также сотрудники центра сделали несколько фотографий, подтверждающих, что туристка все же успела на рейс.

«Очередной турист впечатлен. Спасибо всем участвовавшим за отличную совместную работу», – резюмировали сотрудники ТАС.

Согласно данным FlightRadar24, рейс KC564 с Пхукета в Алматы вылетел с опозданием на 12 минут. Представители ТАС не уточнили, пришлось ли им специально задерживать отправление лайнера, чтобы туристка успела на борт.

 

 

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