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Туристка из Индии погибла в мотоциклетной аварии на трассе Патонг-Камала

Мотоцикл с двумя туристами из Индии потерял управление на мокрой дороге в районе бухты Калим вечером 9 октября. В результате аварии управлявший мотоциклом мужчина и его пассажирка оказались под колесами двигавшегося во встречном направлении автомобиля. От полученных травм женщина погибла, мужчина находится в больнице.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Октября 2019, 08:51 AM
Фото: Полиция Камалы

Фото: Полиция Камалы

Полиция Камалы получила сообщение об аварии на прибрежной дороге у бухты Калим около 20:20 вечера 9 октября. На месте событий полицейские и спасатели обнаружили двух пострадавших – 27-летнего гражданина Индии Нитиша Мишру и его 29-летнюю соотечественницу Прагйю Паливал. Обоих туристов доставили в больницу Patong Hospital, однако женщину спасти не удалось. Она скончалась до прибытия скорой помощи в медицинское учреждение. Информация о тяжести полученных мужчиной травм отсутствует.

Очевидцы ДТП сообщили полицейским, что туристы направлялись на мотоцикле в сторону Патонга и в одном из поворотов управлявший байком Нитиш Мишра потерял управление. После падения оба туриста оказались на полосе встречного движения, где попали под колеса кроссовера Chevrolet Captiva под управлением 23-летнего уроженца Пхукета Ворачата Тхапачетри.

В полицейском отчете о ДТП указывается, что в момент аварии в Калиме шел дождь и дорога была мокрой. При этом в документе отсутствует информация о том, были ли на головах туристов защитные шлемы. О планах предъявить кому-либо обвинения полиция также ничего не сказала.

 

 

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