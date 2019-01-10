Туристка из Франции пострадала на парасейлинге

Полиция Таланга подтвердила информацию о госпитализации 57-летней туристки из Франции, получившей травмы на парасейлинге у острова Нака-Яй. Парасейл с француженкой упал на крышу туристической лодки, в результате чего женщина сломала руку и бедро, а также повредила колено.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Января 2019, 04:54 PM

Фото: Полиция Таланга

Инцидент на острове Нака-яй произошел между 16:00 и 17:00 среды 9 января. Парасейл с гражданкой Франции Лин Клодин Робине «жестко приземлился» на крышу туристической лодки, после чего женщина упала вниз, в район кормы судна. Об этом полицейским рассказал гид Сомчай Конгкум, сопровождавший туристическую группу, в составе которой француженка посещала Нака-Яй.

После инцидента туристку доставили в больницу Thalang Hospital, откуда ее затем перевели в Bangkok Hospital. Информация о текущем состоянии пострадавшей отсутствует.

В полиции Таланга заявили, что начали расследование по следам инцидента. О предъявлении кому-либо обвинений полицейские не сообщили.