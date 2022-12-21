Туристка госпитализирована после остановки сердца на пляже

Об инциденте на пляже в Патонге сообщили местные спасатели на своей Facebook-странице Patong Surf Life Saving. В публикации говорится, что около 12:20 дня 20 декабря лайфгарды заметили престарелую женщину, которая потеряла сознание.
Поспешившие на помощь спасатели не обнаружили у иностранки пульса и приступили к сердечно-легочной реанимации, которая осуществлялась, пока сердце женщины не начало снова биться. Однако в сознание туристка не пришла.
Как пишут спасатели, женщина была гражданкой Австрии. В публикации она описывается как престарелая, но возраст в тексте не указывается. При этом отмечается, что у пациентки было некое хроническое заболевание, предположительно, сердечно-сосудистой системы.
Сообщение Patong Surf Life Saving заканчивается словами о том, что лайфгарды вместе со спасателями Kusoldharm Foundation доставили женщину в больницу Patong Hospital и передали врачам. Информация о ее текущем состоянии отсутствует. Ни муниципалитет Патонга, ни местная полиция, ни Kusoldharm Foundation об этом случае ничего не написали.