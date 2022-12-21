Туристка госпитализирована после остановки сердца на пляже

Престарелая туристка из Австрии была госпитализирована после остановки сердца на пляже в Патонге 20 декабря. Спасателям удалось заставить сердце женщины снова биться, но в больницу ее привезли по-прежнему без сознания. Информация о текущем состоянии иностранки отсутствует.

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Престарелая иностранка потеряла сознание на пляже после полудня 20 декабря. Поспешившие на помощь спасатели не обнаружили у нее пульса, но смогли перезапустить сердце в ходе реанимационных процедур. Фото: Patong Surf Life Saving

Престарелая иностранка потеряла сознание на пляже после полудня 20 декабря. Поспешившие на помощь спасатели не обнаружили у нее пульса, но смогли перезапустить сердце в ходе реанимационных процедур. Фото: Patong Surf Life Saving

Об инциденте на пляже в Патонге сообщили местные спасатели на своей Facebook-странице Patong Surf Life Saving. В публикации говорится, что около 12:20 дня 20 декабря лайфгарды заметили престарелую женщину, которая потеряла сознание.

Поспешившие на помощь спасатели не обнаружили у иностранки пульса и приступили к сердечно-легочной реанимации, которая осуществлялась, пока сердце женщины не начало снова биться. Однако в сознание туристка не пришла.

Как пишут спасатели, женщина была гражданкой Австрии. В публикации она описывается как престарелая, но возраст в тексте не указывается. При этом отмечается, что у пациентки было некое хроническое заболевание, предположительно, сердечно-сосудистой системы.

Сообщение Patong Surf Life Saving заканчивается словами о том, что лайфгарды вместе со спасателями Kusoldharm Foundation доставили женщину в больницу Patong Hospital и передали врачам. Информация о ее текущем состоянии отсутствует. Ни муниципалитет Патонга, ни местная полиция, ни Kusoldharm Foundation об этом случае ничего не написали.