Туристка госпитализирована после аварии на багги

Туристка из Саудовской Аравии была госпитализирована после того, как багги (ATV), в котором она находилась, врезался в мачту электропередач на Soi Yodsane 1 в Чалонге.

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Багги с туристами врезался в столб на небольшой дороге, ведущий в холмы Наккерд. Фото: Муниципалитет Чалонга

Багги с туристами врезался в столб на небольшой дороге, ведущий в холмы Наккерд. Фото: Муниципалитет Чалонга

Багги с туристами врезался в столб на небольшой дороге, ведущий в холмы Наккерд. Фото: Муниципалитет Чалонга

Багги с туристами врезался в столб на небольшой дороге, ведущий в холмы Наккерд. Фото: Муниципалитет Чалонга

Об инциденте во время экскурсии по холмам, произошедшем 18 сентября, рассказал в публикации на Facebook муниципалитет Чалонга.

Согласно сообщению, авария произошла на дороге Soi Yodsane 1, ведущей в холмы Наккерд, на вершине одного из которых находится статуя Большого Будды. Место является популярным для моторизованных экскурсий на квадроциклах и других внедорожных транспортных средствах.

В попавшем в аварию красном багги находились четыре туриста из Саудовской Аравии, включая ребенка и 43-летнюю женщину. В районе Tiger Park машина вылетела с проезжей части и врезалась в столб. Информация о том, кто управлял багги, отсутствует.

Согласно сообщению муниципалитета Чалонга, госпитализация потребовалась только указанной 43-летней женщине. Прибывшим на место спасателям Ruamjai Kupai Rescue Foundation она сообщила о болях в груди и была доставлена в больницу Chalong Hospital.

В публикации на Facebook мэр Чалонга Тханапорн Онгсантипхап попросила водителей любых транспортных средств быть аккуратными и осторожными за рулем. Также она напомнила, что в случае любых проблем можно связываться с муниципалитетом, который организует оказание помощи. В качестве контактного телефона был указан номер 076-383-775. Сайт муниципалитета – www.phuketchalong.go.th.