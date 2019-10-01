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Туристического гида с героином арестовали в аэропорту Пхукета

Полиция Пхукета арестовала местного туристического гида при попытке ввезти на остров 42 г героина. Мужчина был арестован после того, как сошел с борта самолета в международном аэропорту провинции.

Иккапоп Тхонгтуб

1 Октября 2019, 09:28 AM
Фото: Полиция Саку

Фото: Полиция Саку

Как сообщил капитан Супорн Мыангкай из полицейского участка Саку, наркокурьер с 42 г героина был задержан в международном аэропорту Пхукета около 00:30 субботы, 28 сентября. Перевозивший наркотики мужчина – 43-летний Сомпонг Сэайо – прилетел на острове рейсом из Чианг-Мая. Наркотики, по его словам, он приобрел непосредственно в северной провинции за 20 тыс. бат.

По словам капитана Мыангкая, информация о планирующейся доставке героина на Пхукет поступила в правоохранительные органы от некого информатора, который также предоставил и описание внешности курьера.

Вечером 27 сентября сотрудники полиции прибыли в аэропорт, рассредоточились по залу прибытия внутренних рейсов и приступили к наблюдению. Через некоторое время подходивший под описание наркокурьера человек был замечен.

Как отметил капитан Мыангкай, подозреваемый сам согласился на досмотр, чтобы «продемонстрировать полицейским свою невиновность». Наркотики были обнаружены сразу же.

Также в полицейские обнаружили у Сомпонга Сэайо удостоверение туристического гида действительное до 2022 года. При этом мужчина заявил, что ранее действительно работал «гидом-фрилансером» ранее, но на момент ареста работы не имел.

«На время проведения расследования он будет находится под стражей», – заявил капитан Мыангкай.

 

 

 

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