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Туристический совет Таиланда призывает к отмене Thailand Pass с 1 июня

Туристический совета Таиланда (ТСТ) просит власти страны рассмотреть возможность отмены Thailand Pass с 1 июня. В организации полагают, что это позволит стране привлечь 2 млн дополнительных туристов за счет организованных групп отдыхающих и тем самым достичь показателя в 10 млн визитов за год.

Новости Пхукета

27 Апреля 2022, 08:00 AM
Туристы в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Туристы в аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Вице-президент ТСТ Вичит Пракобгосон заявил, что, несмотря на отмену ряда требований с 1 мая, на пути восстановления туризма все равно остается серьезное препятствие в лице Thailand Pass, пишет Bangkok Post. В частности, необходимость подачи заявлений на каждого туриста сильно мешает агентствам, работающим с организованными туристами.

Господин Пракобгосон привел следующий прогноз:

  • Сохранение Thailand Pass – 8 млн визитов в 2022 году.
  • Отмена Thailand Pass c 1 июня – 10 млн визитов в 2022 году
  • Отмена Thailand Pass и открытие Китая – 12 млн визитов.

Власти Таиланда никак не могу повлиять на политику Пекина, по-прежнему придерживающегося максимально жесткой позиции по вопросам эпидемиологической безопасности, но может облегчить въезд в свою страну, попытавшись воспользоваться восстановлением спроса со стороны других государств.

«Июль – время летних каникул в ближайших страна, когда семьи планируют отдых за рубежом, чтобы, в частности, отметить поступление детей в высшие учебные заведения. Так что Таиланд должен заранее подготовиться к тому, чтобы воспользоваться возможностью.

 

 

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