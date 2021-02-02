Туристический совет готовит свою программу помощи работникам отрасли

«Совет создаст базу данных о занятости в турбизнесе, которая не только поможет пролить свет на число работников в этой сфере для оценки эффекта будущего кризиса и принять эффективные меры поддержки, но также поспособствует поиску способов по предотвращению дальнейшей потери рабочих мест в туристическом сегменте», – раскрыл часть плана президент ТСТ Чамнан Срисават.
Записавшиеся на участие в программе безработные сотрудники турбизнеса смогут пройти курсы повышения квалификации или переподготовки в актуальных навыках, таких как онлайн-маркетинг и иностранные языки. Также им будет предложена поддержка в плане ежедневных расходов.
Кроме того, рассматривается возможность временного трудоустройства в компаниях, которым все-таки нужен дополнительный персонал. Это поможет безработным не менять сферу деятельности.
Господин Срисават также предположил, что Tourism Labour Bank мог бы оказать помощь правительству в программе по софинансированию выплаты зарплат. Программа предполагает ежемесячные выплаты в размере до 15 тыс. бат, из которых власти покрывают половину.
Индекс деловой уверенности в туристической сфере по итогам четвертого квартала 2020 года вырос с 60 пунктов до 62 квартал к кварталу. В прошлом году показатель составлял 88 пункта, но даже это было ниже порогового значения в 100 пунктов, соответствующего стабильной обстановке.
Согласно экспертным оценкам, в 2020 году без работы остались 1,04 млн работников туристической сферы. Что касается нанимателей, то 3% туристических компаний полностью закрыли бизнес, еще 10% приостановили деятельность временно. Из оставшихся в игре половина сократили штат персонала на 30-40%.
Ожидается, что на фоне второй волны коронавируса индекс уверенности по итогам первого квартала упадет до 53 пунктов. При этом в Бангкоке и южном Таиланде, где роль туризма особо высока, индекс уверенности уже составляет 37 и 39 пунктов соответственно.
Господин Срисават полагает, что правительство не должно ограничиваться лишь субсидиями для отелей и авиакомпаний, а «постоянно вводить более инклюзивные меры по стимулированию туризма». Также глава ТСТ надеется на деловой туризм. Конференции и семинары государственных ведомств могли бы подстегнуть поездки внутри страны во втором полугодии.
Как отмечает президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосон, в основных туристических регионов работу свернули 80% отельеров. В число таких мест входят Пхукет, Самуи, Краби, Пханг-Нга и Бангкок.
Также госпожа Сукосон повторила уже неоднократно озвучивавшийся список желаемых мер поддержки: долговое каникулы, скидки на электричество, доступные кредиты по ставке 2%.