Туристический совет готовит свою программу помощи работникам отрасли

Туристический совет Таиланда (ТСТ) намерен к марту запустить программу помощи работникам сферы туризма под названием Tourism Labour Bank (Банк работников турбизнеса). Инициатива была анонсирована на фоне продолжающейся второй волны коронавируса, по итогам которой без работы могут остаться до 2 млн сотрудников индустрии гостеприимства.

Новости Пхукета

2 Февраля 2021, 09:38 AM

Бангкокская Khao San Rd. в нынешние дни. Фото: Apichart Jinakul / Bangkok Post

«Совет создаст базу данных о занятости в турбизнесе, которая не только поможет пролить свет на число работников в этой сфере для оценки эффекта будущего кризиса и принять эффективные меры поддержки, но также поспособствует поиску способов по предотвращению дальнейшей потери рабочих мест в туристическом сегменте», – раскрыл часть плана президент ТСТ Чамнан Срисават.

Записавшиеся на участие в программе безработные сотрудники турбизнеса смогут пройти курсы повышения квалификации или переподготовки в актуальных навыках, таких как онлайн-маркетинг и иностранные языки. Также им будет предложена поддержка в плане ежедневных расходов.

Кроме того, рассматривается возможность временного трудоустройства в компаниях, которым все-таки нужен дополнительный персонал. Это поможет безработным не менять сферу деятельности.

Господин Срисават также предположил, что Tourism Labour Bank мог бы оказать помощь правительству в программе по софинансированию выплаты зарплат. Программа предполагает ежемесячные выплаты в размере до 15 тыс. бат, из которых власти покрывают половину.

Индекс деловой уверенности в туристической сфере по итогам четвертого квартала 2020 года вырос с 60 пунктов до 62 квартал к кварталу. В прошлом году показатель составлял 88 пункта, но даже это было ниже порогового значения в 100 пунктов, соответствующего стабильной обстановке.

Согласно экспертным оценкам, в 2020 году без работы остались 1,04 млн работников туристической сферы. Что касается нанимателей, то 3% туристических компаний полностью закрыли бизнес, еще 10% приостановили деятельность временно. Из оставшихся в игре половина сократили штат персонала на 30-40%.

Ожидается, что на фоне второй волны коронавируса индекс уверенности по итогам первого квартала упадет до 53 пунктов. При этом в Бангкоке и южном Таиланде, где роль туризма особо высока, индекс уверенности уже составляет 37 и 39 пунктов соответственно.

Господин Срисават полагает, что правительство не должно ограничиваться лишь субсидиями для отелей и авиакомпаний, а «постоянно вводить более инклюзивные меры по стимулированию туризма». Также глава ТСТ надеется на деловой туризм. Конференции и семинары государственных ведомств могли бы подстегнуть поездки внутри страны во втором полугодии.

Как отмечает президент Ассоциации отелей Таиланда Мариса Сукосон, в основных туристических регионов работу свернули 80% отельеров. В число таких мест входят Пхукет, Самуи, Краби, Пханг-Нга и Бангкок.

Также госпожа Сукосон повторила уже неоднократно озвучивавшийся список желаемых мер поддержки: долговое каникулы, скидки на электричество, доступные кредиты по ставке 2%.