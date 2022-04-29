Туристический сбор в 300 бат начнут взимать с третьего квартала

Министерство туризма и спорта Таиланда сообщило о том, что анонсированный туристический сбор (Thailand Tourism Fee, TTF) с въезжающих в страну иностранцев начнет взиматься с третьего квартала этого года. Собирать деньги будут авиакомпании при продаже билетов, сумма сбора, как и сообщалось ранее, будет составлять 300 бат.

Новости Пхукета

29 Апреля 2022, 04:53 PM

Пассажиры в бангкокском аэропорту Suvarnabhumi. Фото: Wichan Charoenkiatpakul / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, воздушные перевозчики уже высказали опасения, что реализация инициативы потребует расходов на технические аспекты проекта и персонал, тогда как отрасль находится в сложном положении из-за того, что упавший из-за пандемии пассажиропоток до сих пор не возобновился. Кроме того, сейчас возникли дополнительные сложности из-за нарушений авиасообщения в связи с событиями на Украине и роста мировых цен на нефть. Впрочем, власти Таиланда решение уже приняли.

«Туристический сбор вводится в соответствии с пересмотренным Законом о национальной политике в сфере туризма от 2008 года, который позволяет организовать целевой фонд из средств, собираемых с иностранных гостей. Фонд будет использоваться для развития туристических мест и обеспечения туристов страховкой», – заявил постоянный секретарь Минтуризма Чоте Трачу.

Вопрос о туристическом сборе поднимался в Таиланде неоднократно на протяжении последних лет, но на фоне коронавируса идея получила новое развитие в рамках идеи (также не новой) перехода к массового туризма к высокомаржинальному. В конце сентября 2021 года Центр по администрированию экономической ситуации (CESA) одобрил создание фонда, из которого должны субсидироваться проекты, меняющие отрасль в лучшую сторону с особым вниманием к проектам в сфере экологически ответственного и высокобюджетного туризма. Средства фонда также планировалось направлять на страхование иностранных туристов от несчастных случаев и других происшествий, а также реализацию других идей, «которые требуют скорее инициативы властей, нежели частного сектора». Об этом говорил глава Туристического управления Таиланда (ТАТ) Ютхасак Супасорн.

«Дополнительные расходы не ударят по самим туристам, поскольку мы хотим концентрироваться на качественном сегменте рынка. Мы надеемся, что этот фонд поддержит трансформацию туризма на национальном уровне и приведет к появлению более чистых и безопасных туристических локаций», – пояснял господин Супасорн.

В итоге было решено, что система сборамTTF должна быть интегрирована в сайты авиакомпаний. Соответствующее окошко будет появляться только перед покупающими билеты обладателями иностранных паспортов, причем не всеми. От сбора будут освобождены дипломаты, государственные лица, обладатели разрешений на работу из стран, с которыми у Таиланда подписаны отдельные соглашения о взаимопонимании в области трудовой миграции, а также дети в возрасте менее двух лет. Двухлетний ребенок уже должен будет оплатить 300 бат на развитие туристических достопримечательностей Королевства.

В ходе встречи с представителями авиакомпаний помощник постоянного секретаря Минтуризма Монгкон Вимонрат пояснил, что перевозчики должны взять на себя процесс проверки того, кто из пассажиров должен платить сбор. Информация должна передаваться в базу властей «через 15 минут после взлета» самолета. При этом система TTF должна автоматически активировать туристу 30-дневную страховку по прибытию в страну. Господин Вимонрат «пригласил» авиакомпании регистрироваться на участие в «экспериментальном процессе» со 2 мая.

Помощник постоянного секретаря добавил, что Министерство туризма организует тренировочную программу по системе TTF и начнет пробовать ее после публикации соответствующих распоряжений в Royal Gazette. Господин Вимонрат не уточнил, когда это может произойти, но подчеркнул, что авиакомпании должны подготовить программные решения для сбора платы с туристов и информирования их о новации.

На первом этапе TTF вводится только для пассажиров, прибывающих в Таиланд по воздуху. В дальнейшем планируется распространить систему и на другие виды транспорта.

Представитель одной из авиакомпании на условиях анонимности пожаловался Bangkok Post на несвоевременность инициативы. По его словам, перевозчики сейчас озабочены вопросами увеличения пассажиропотока в Таиланд, в частности, на фоне смгячений коронавирусных ограничений. Работа над системой TTF потребует перенаправления ресурсов с этого приоритетного фронта. Кроме того, есть и вопросы относительно возможных конфликтов с законами о защите персональных данных в различных странах. Собеседник издания заявил, что отрасль хотела бы от Министерства и больше конкретики по страхованию туристов за счет TTF. Пока неизвестны даже такие базовые параметры, как размер страхового покрытия или названия компаний, которые будут осуществлять деятельность