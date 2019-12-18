Туристический микроавтобус врезался в столб у Thai Watsadu

Полиция Таланга оштрафовала на 500 бат водителя туристического микроавтобуса, уснувшего за рулем и врезавшегося в мачту электропередач у магазина Thai Watsadu к северу от памятника Героиням.

Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о дорожной аварии у магазина Thai Watsadu на шоссе Thepkrasattri Rd. поступило в полицию Таланга около 2:20 ночи среды, 18 декабря.

На месте событий полицейские и спасатели обнаружили поврежденный микроавтобус Toyota Commuter и его водителя, 35-летнего Чаяна Буппху. Мужчине повезло избежать серьезных травм.

Господин Буппха заявил полицейским, что возвращался домой после выполнения четырех рейсов подряд и заснул за рулем, что и привело к аварии. Полицейские не стали проверять водителя на наличие следов алкоголя или наркотиков в крови и просто оштрафовали на 500 бат за опасное вождение.