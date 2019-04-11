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Туристический микроавтобус снес фонарный столб в Кату

Полиция Кату предъявила обвинения 28-летнему водителю туристического микроавтобуса, вылетевшего на разделительную линию на Wichit Songkram Rd. в Кату и сбившему мачту уличного освещения.

Таньялак Сакут

11 Апреля 2019, 12:28 PM
Фото: Полиция Кату

Фото: Полиция Кату

Очередное ДТП на отличающемся высокой аварийностью участке Wichit Songkram Rd. у Tesco Lotus Kathu произошло в районе 7:00 утра четверга, 11 апреля.

Как пояснил капитан местной полиции Нипон Темсанг, минивэн под управлением 28-летнего Аккарачая (фамилию капитан вспомнить не смог) вылетел на разделительную линию и врезался в мачту уличного освещения. Удар был достаточно сильным, чтобы вырвать столб из земли и повалить на проезжую часть.

В момент аварии пассажиров в салоне минивэна не было, Аккарачай только направлялся в Патонг, чтобы подобрать их.

«Прямо на месте событий я проверил Аккарачая на алкоголь. Он не был пьян. Причиной аварии стала потеря управления при движении на высокой скорости. Кроме того, сам по себе этот изгиб дороги опасен», – заявил капитан Темсанг.

Офицер добавил, что водителю уже предъявлены обвинения в опасном вождении повлекшем за собой порчу государственной собственности. Если Аккарачая признают виновным, то ему придется в том числе покрыть расходы на установку новой мачты уличного освещения.

Поскольку авария произошла в первый из Семи дней опасности на дорогах, капитан Темсанг обратился к водителям с призывом быть аккуратнее при езде.

 

 

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