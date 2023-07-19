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Туристический микроавтобус сбил дорожный знак в Кату и скрылся с места ДТП

Полиция Кату потребовала явки в участок водителя туристического микроавтобуса, сбившего дорожный знак и уехавшего с места событий утром 19 июля. Инцидент произошел на перекрестке Кет-Хо, прямо напротив пустовавшей в тот момент полицейской будки. Водитель по неким причинам решил не встречаться с полицией сразу после аварии и, постояв немного у сбитого знака, неспешно покинул место ДТП.

Новости Пхукета

19 Июля 2023, 06:00 PM
ДТП на перекрестке Кетхо в Кату утром 19 июля. Фото: Phuket Info Center

ДТП на перекрестке Кетхо в Кату утром 19 июля. Фото: Phuket Info Center

Обращение к водителю микроавтобуса было опубликовано связанной с властями страницей Phuket Info Center. Администратор сперва разместил только фото, а затем опубликовал и видео инцидента. Запись подтверждает, что водитель никому не причинил вреда, но совершенно осознанно покинул место ДТП и скрылся.

На записи с камеры видеонаблюдения микроавтобус Toyota Commuter движется по Wichitsongkram Rd. в сторону Central Festival от гольф-клуба Phuket Country Club. В конце перекрестка Кет-Хо микроавтобус врезается в дорожный знак на разделительной линии. Через какое-то время водитель сдает назад и уезжает с места аварии, вместо того, чтобы встать на обочине и дождаться полиции.

На видео четко виден ущерб, нанесенный государственной собственности. У микроавтобуса желто-черные номера коммерческого транспорта, что на Пхукете чаще всего означает перевозку туристов. Однако неизвестно, были ли в Toyota Commuter пассажиры в момент аварии.

Об инциденте, как указывает Phuket Info Center, проинформированы и полицейский участок Кату и местный муниципалитет. По всей видимости, сбитый дорожный знак является его имуществом.

По состоянию на 18:00 вечера 19 июля ни полиция Кату, ни муниципалитет не сообщали о добровольной явке водителя.

 

 

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