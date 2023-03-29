Туристический микроавтобус перевернулся на Пхукете

Два туриста из Франции были госпитализированы после того, как туристический микроавтобус перевернулся на дороге между Камалой и Сурином во второй половине дня 29 марта. Всего в салоне транспортного средств находились девять человек – тайский водитель и восемь пассажиров

Иккапоп Тхонгтуб

Как подтвердила полиция Камалы, авария в районе Лэм-Сингха произошла примерно в 15:00 дня 29 марта, хотя некоторые источники указывают более ранее время.

В результате ДТП пострадали муж и жена из Франции, которые были доставлены в больницу Patong Hospital. Мужчина получил ссадины, у женщины оказалось повреждено левое запястье.

Согласно данным, поступившим от Туристического управления Таиланда (ТАТ), в момент аварии в микроавтобусе находились девять человек – тайский водитель и восемь пассажиров. Судя по всему, никому, кроме двух французов, госпитализация не потребовалась. Шофер объяснил аварию отказом тормозов.