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Туристический флот Пхукета передал лодочникам на лонгтейлах спасжилеты

Пхукетский офис Морского департамента начал кампанию по повторному использованию списанных с туристических судов, но еще годных к применению спасательных жилетов. Их будут передавать местным морякам, которые рыбачат на лонгтейлах или катают туристов на этих традиционных лодках. Кампания получила название «Пи чуай нонг», то есть «Старший брат помогает младшему».

Новости Пхукета

15 Сентября 2023, 10:00 AM
Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Лодочники из Раваи и с мыса Лэм-Сай получили спасжилеты от «старших товарищей». Фото: PR Phuket

Первая передача спасательных жилетов от «взрослых» операторов морского туризма «младшим братьям» в лице лодочников на лонгтейлах состоялась 13 сентября. Мероприятие прошло в региональном офисе Морского департамента в Вичите, от лица ведомства на мероприятии присутствовал господин Натчапонг Пранит, который в последние месяцы стал гораздо чаще появляться перед объективами фотокамер и в связи с работой по предотвращению разных инцидентов, и в связи с реагированием на те, которые предотвратить не удалось.

В публикации PR-службы Пхукета говорится, что кампания практика повторного использования спасательных жилетов должна стать регулярной. Крупные операторы морских судов должны при замене жилетов оценивать, какие из них еще сохраняют свои базовые свойства (но, к примеру, потеряли привлекательный вид) и передавать их в Морской департамент. То же относится к жилетам, высвобождающимся, к примеру, при сокращении размера флота.

Затем средства спасения будут распределяться среди лодочников, у которых их нет. Речь идет о малообеспеченных жителях прибрежных сообществ в разных частях Пхукета. 

В рамках акции 13 сентября спасательные жилеты в количестве 65 штук получили лодочники из Раваи, при этом в публикации PR Phuket прямо указывается, что это моряки, которые катают туристов.

Еще 38 жилетов были переданы членам рыбацкого сообщества поселка Бан-Лэм-Сай на однименном мысу в тамбоне Тхепркрасаттри. Эти жители северо-восточного побережья Пхукета преимущественно занимаются ловлей кобии, известной по-тайски как план чон тале, то есть морской змееголов.

Последний инцидент с рыболовецкой лодкой (причем не лонгтейлом, а даже меньшим по размеру судном) произошел 10 сентября. Лодка с четырьмя рыбаками затонула у острова Эу по причине высоких волн. Два человека погибли. 

 

 

 

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