Туристический фестиваль Aqua Lumina пройдет на Пхукете

Министерство туризма и спорта Таиланда анонсировало большой туристический фестиваль Aqua Lumina, который должен пройти с 14 мая по 12 июня в трех провинциях на побережье Андаманского моря – Пхукет, Пханг-Нга и Краби. Программа предполагает серию самых разных мероприятий, направленных на поддержку туризма. Пхукетский раунд Aqua Lumina запланирован на 20-31 мая.

Новости Пхукета

Полное название фестиваля, который представил 9 мая в Бангкоке министр туризма и спорта Пхипхат Ратчакитпракарн, звучит следующим образом – «Аква Люмина: Фестиваль иллюминации, чудо света из Андаманского моря» (Aqua Lumina Illumination Festival, the Miracle of Light from the Andaman Sea).

«Фестиваль направлен на то, чтобы оживить экономику и стимулировать туризм на побережье Андаманского моря, укрепив уверенность тайских и зарубежных туристов в качестве туризма, ожидающего их здесь. Прогнозируется, что ситуация с COVID-19 по всему миру станет легче в 2022 году, много качественных туристов со всей планеты планируют заграничные поездки. Это возможность для Таиланда как туристического направления показать свой потенциал в туризме через разные мероприятия, включая события в сфере спорта, искусства и культуры Таиланда, плюс одновременно применить инновации в организации мероприятий, признанных на международном уровне, соответствующих потребностям туристов и эффективно достигающих целевой аудитории», – заявил министр Ратчакитпракарн на презентации в Бангкоке.

Глава Минтуризма рассказал, что в рамках Aqua Lumina в трех провинциях пройдут разные концерты, спортивные события, светозвуковые шоу, ярмарки еды, другие мероприятия, направленные на качественный и не скучный отдых. Целевая аудитория – и тайцы, и иностранцы.

«В качестве гостей мероприятия посетят не менее 90 тыс. туристов, включая как тайцев, так и иностранцев. Общая выручка прогнозируется на уровне от 700 млрд бат», – заявил господин Ратчакитпракарн.

Организатором Aqua Lumina выступает Туристическое управление Таиланда (ТАТ). Директор ведомства по маркетингу на внутреннем рынке Тхапани Киатпайбун отметила, что выбранные три провинции – Пхукет, Пханг-Нга и Краби – это первые, «о которых туристы думают, когда мысль заходит о возобновлении туризма».

«К тому же все пройдет в мае-июне, в месяцы «зеленого сезона», когда такие мероприятия отдельно помогут создать тренд на возобновление туризма и привлечь семьи на отдых», – добавила госпожа Киатпайбун.

Представительница ТАТ рассказала, что фестиваль откроет провинция Краби. Мероприятия будут проходить с 14 по 25 мая в Королевском музее морского флота на Ланте (Royal Lanta Boat Museum, также известный HTMS Lanta Museum) и на живописной смотровой площадке Лан-Пхра-Атхит в устье реки Краби. Площадь фестивальной площадки будет составлять более 30 тыс. кв. м.

Пхукет подхватит эстафету 20 мая, мероприятия будут проходит по 31 число в районе пляжа Най-Харн, где оборудуют фестивальную площадку площадью в 12 тыс. кв. м. События в провинции Пханг-Нга начнутся 27 мая и продлятся 12 июля, фестиваль будет проходить на пляже Memories Beach в Кхао-Лаке, под мероприятия выделят 14 тыс. кв. м.

«У каждой территории есть свои уникальные черты и возможность организации разных видов активности», – заявила госпожа Киатпайбун.

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу добавил, что пхукетский раунд фестиваля будет озаглавлен «Земля стражей Андаманского моря» (Land of the Guardians of the Andaman). Гостям обещают светозвуковые шоу по пятницам, субботам и воскресеньям, а также отдельное шоу традиционного для южного Таиланда танца «нора», причем губернатор пообещал «сияющую нору» в духе общей концепции фестиваля.

«Также будут живые выступления местных музыкальных коллективов и другие развлечения, которые понравятся всем. Мы хотим, чтобы каждый осознал важность океана, и приглашаем гостей всех возрастов», – отметил губернатор Пхукета.