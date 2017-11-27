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Туристический автобус загорелся в Ко-Кэу

Автобус с группой возвращавшихся с экскурсии китайских туристов загорелся на шоссе вечером 25 ноября.

Иккапоп Тхонгтуб

27 Ноября 2017 10:03:01

Согласно данным пхукетской полиции, инцидент произошел на Thepkrasattri Rd. в тамбоне Ко-Кэу, к югу от памятника Героиням. В момент происшествия в автобусе находилось 29 человек: 22 возвращавшихся с экскурсии китайских туриста, водитель и гиды. Все они успели покинуть салон и избежали травм.

Водитель автобуса Прасерт Интарат рассказал полиции, что направлялся из Такуа-Тхунга в Пхукет-Таун, когда внезапно почувствовал запах дыма из системы кондиционирования. Господин Интарат остановил автобус на обочине и высадил пассажиров, сообщив им, что их заберет другой транспорт. Сам же водитель решил отогнать автобус на базу, однако проехал лишь 50 м, когда заметил, что из решеток кондиционера уже повалил отчетливо видимый дым, а заглянув внутрь системы кондиционирования, обнаружил пламя.

Потушить огонь своими силами Прасерт Интарат не сумел. Прибывшие на место событий спасатели Kusoldharm Foundation также не справились с возгоранием. Ликвидировать огонь смог лишь приехавший чуть позже пожарный расчет. В качестве предварительной причины пожара полиция назвала короткое замыкание.

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