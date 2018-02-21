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Туристический автобус попал в аварию на мокрой дороге

Автобус с группой туристов из Китая врезался в столб на Chao Fa West Rd. в районе тоннеля Darasamut Underpass и ТЦ Central Festival.

Таньялак Сакут

21 Февраля 2018 08:57:38

Фото: Полиция Вичита
Фото: Полиция Вичита

Как подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции Вичита, авария с участием туристического автобуса произошла во время вечернего ливня в понедельник, 19 февраля. Именно дождем капитан полиции Чарут Лемпан и объяснил ДТП: водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб.

По словам офицера, в салоне автобуса находились 10 туристов из Китая. Ни водитель, ни пассажиры в результате аварии на пострадали, однако ДТП усугубило дорожную пробку на подъезде к тоннелю.

 

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