Туристический автобус попал в аварию на мокрой дороге
Автобус с группой туристов из Китая врезался в столб на Chao Fa West Rd. в районе тоннеля Darasamut Underpass и ТЦ Central Festival.
Таньялак Сакут
21 Февраля 2018 08:57:38
Фото: Полиция Вичита
Как подтвердили «Новостям Пхукета» в полиции Вичита, авария с участием туристического автобуса произошла во время вечернего ливня в понедельник, 19 февраля. Именно дождем капитан полиции Чарут Лемпан и объяснил ДТП: водитель не справился с управлением на мокрой дороге и врезался в столб.
По словам офицера, в салоне автобуса находились 10 туристов из Китая. Ни водитель, ни пассажиры в результате аварии на пострадали, однако ДТП усугубило дорожную пробку на подъезде к тоннелю.