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Туристический автобус попал в аварию на холме в Патонге

Автобус c группой китайских туристов, разбился на холме Patong Hill вечером 6 августа.

Иккапоп Тхонгтуб

7 Августа 2017 10:01:26

Согласно первым сообщениям с места аварии, ДТП произошло «после восьми вечера» непосредственно перед началом крутого спуска с холма в сторону Патонга. По предварительной версии, у автобуса отказали тормоза и он врезался в пассажирский минивэн, после чего пробил дорожное ограждение и застрял в нем. Рухнуть под откос автобусу не позволила идущая параллельно дороге магистраль водоснабжения.

Также на фотографиях с места аварии был замечен поврежденный тук-тук и мотоцикл, застрявший под передним бампером еще одного микроавтобуса. Полиция пока не предоставила отчета о ДТП, так что точные обстоятельства аварии еще неизвестны. Сообщается лишь, что в ходе инцидент пострадали 25 человек, еще четыре человека избежали травм. Зарегистрирован разбившийся автобус был в провинции Накхон-Си-Тхаммарат.

Напомним, середине июля (после двух крупных аварий с участием автобусов) губернатор объявил о том, что у въездов на холм в Патонге будут организованы чекпоинты для проверки технического состояния транспорта и наличия у шоферов водительских прав необходимых категорий. Пока что этот проект реализован не был.

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