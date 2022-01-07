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Туристические прибытия на Пхукет пошли вниз

Количество туристических прибытий на Пхукет демонстрирует отрицательную динамику одновременно с ростом числа выявляемых случаев заражения коронавирусом.

Новости Пхукета

7 Января 2022, 01:26 PM
Фото: Phuket Info Center

Фото: Phuket Info Center

Туристический бизнес Пхукета относительно успешно провел новогодние праздники. Согласно данным директора местного офиса Туристического управления Таиланда (ТАТ) Нантхасири Роннасири, за четыре дня экономика получила 1,36 млрд бат.

Однако если на пике число прибытий составляло около 4 тыс. человек в день, то уже 4 января показатель едва превысил 2,6 тыс., а 5 января был и вовсе менее 2 тыс.

Согласно данным местного офиса ТАТ, 6 января остров принял 2,8 тыс. иностранцев.

В общей сложности за период с 1 ноября по числу прибытий лидируют россияне (24,5 тыс. человек), следом идут граждане Германии (14,3 тыс.) и Великобритании (10,9 тыс.). Также в первую десятку входят туристы из Швеции, Франции, Казахстана, Израиля, США и Швейцарии.

Главными препятствиями остаются проблемы с получением Thailand Pass, а также необходимость изоляции в случае сдачи положительного теста на коронавирус по прилету.

 

 

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