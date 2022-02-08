Туристические доходы во всех провинциях на историческом минимуме

Абсолютно все провинции Таиланда в 2021 году обновили исторические минимумы по доходам от туризма. Согласно данным соответствующего министерства, общая выручка упала на 69,55% и составила 241,35 млрд бат. При этом разрыв в доходах между Бангкоком и 76 провинциями не уменьшается.

8 Февраля 2022, 04:32 PM

Туристы в храме Wat Phra That Doi Suthep в Чианг-Мае. Фото: Narumon Kasemsuk / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, по итогам 2021 года первое место заняла столица с выручкой в 62, млрд бат (при снижении показателя на 75,39%), второе место – Чианг-Май (23,3 млрд бат при снижении на 53,27%), третье – Пхукет (21,3 млрд бат при снижении на 80,34%).

В нижней части таблицы расположились Нонг-Буа-Лампху, Амнат-Чарон и Самут-Сакхон, где доходы от туризма в 2021 году составили соответственно 58,24 млн бат, 139,6 млн бат и 142,2 млн бат.

Рецессия на туристическом рынке началась еще в 2020 году, когда суммарные доходы Бангкока и провинций от туризма упали на 55,4% и составили 428 млрд бат.

При этом почти 42% операторов отелей выражают обеспокоенность ситуацией с COVID-19, хотя постепенно все больше гостиниц возвращаются к работе, пишет Bangkok Post.

Тайская ассоциация отелей (ТНА) и Банк Таиланда регулярно составляют индекс ожиданий операторов отелей на основе опроса 200 операторов по всей стране. По данным на 10-26 января, ситуация далека от оптимистичной. Почти половина операторов говорят, что их выручка – менее 30% от допандемийного уровня. Средняя заполняемость номеров в январе упала до 32% с декабрьских 37%, что связывают с приостановкой программы Test & Go. В половине отелей отмечают, что январские доходы были меньше декабрьских, причем у 53% запасов ликвидности хватит меньше, чем на три месяца.

«Три четверти отелей обеспокоены угрозой «омикрона». 42% из них выражают глубокое беспокойство относительно ситуации, 44% оценивают свое беспокойство как среднее. В особенности это относится к отелям на севере страны, где фиксируется высокое число заражений», – отметила президент ТНА Мариса Сукосон Нунбхакди.

Госпожа Сукосон Нунбхакди добавила, что страдает большинство отелей: на фоне вспышки «омикрона» внутренние туристы сократили активность вне дома, а по прибытиям из-за рубежа ударила временная приостановка программы Test & Go.

И хотя 73% уже вернулись к работе, падающий в сравнении с декабрем уровень занятости персонала вызывает беспокойство. В прошлом месяце соответствующий показатель в отельном секторе составлял 63,6% от уровня 2019 года. К нормальному найму персонала вернулось менее половины гостиниц ввиду неопределенной вирусной ситуации и желания сократить фиксированные расходы.

«На фоне возобновления программы Test & Go в этом месяце ожидается, что средняя заполняемость номерного фонда в феврале будет на декабрьском уровне. Однако на фоне высоких операционных расходов и не спешащей расти прибыли операторы отели хотели бы, чтобы правительство продлило программу 90-процентного снижения налога на землю минимум еще на два года», – заявила госпожа Сукосон Нунбхакди.