Туристическая выручка Пхукета за первое полугодие выросла на 6% год к году

Пхукет остается вторым по значимости локомотивом туристической отрасли страны, демонстрируя рост выручки даже на фоне спада турпотока из Китая. Туристическая выручка провинции в первом полугодии 2019 года составила 272,6 млрд бат, что на 6,13% выше показателя за аналогичный период предыдущего года, сообщило Туристическое управление Таиланда (ТАТ).

Новости Пхукета

5 Сентября 2019, 02:33 PM

Фото: ТАТ

Данные по туристической выручке Пхукета за первое полугодие были опубликованы в пресс-релизе ТАТ, позиционировавшимся в качестве посвященного положению дел в провинциях, не входящих в топ популярных туристических направлений.

Материал, озаглавленный как «Туристическая выручка продемонстрировала рост молодых туристических направлениях в январе-июне 2019 года», был опубликован на официальном информационном портале ТАТ (TAT Newsroom) в среду, 4 сентября.

«Опубликованные Министерство туризма и спорта цифры показывают, что хотя популярные туристические направления по-прежнему генерируют основной объем выручки, отчетливый тренд в направлении роста зарождается и в других провинциях, таких как Пханг-Нга, Прачуап-Кхири-Кхан и Районг», – говорится в пресс-релизе ТАТ.

Материал сопровождается списком топ-десяти провинций по сгенерированной туристической выручке в январе-июне этого года (как за счет турпотока из-за рубежа, так и внутреннего туризма).

Первую десятку возглавляет Бангкок, с выручкой в объеме 499,4 млрд бат за полгода (рост на 2,28% год к года).

Сразу за столицей располагается Пхукет с показателем в 272,6 млрд бат (рост на 6,13%), а на третьем месте – провинция Чонбури, где располагается курортная Паттайя (154,1 млрд бат выручки, рост на 5,31% год к году).

На четвертом месте находится провинция Краби, к которой административно относятся острова Пхи-Пхи. За полгода андаманская провинция сгенерировала 67,2 млрд бат (рост на 6,59%) и обогнала по показателю выручки Сураттхани, к которой относятся острова Самуи и Пханган (56,1 млрд бат, рост на 5,74%).

На шестом месте расположился северный Чианг-Май, где туристический сектор сгенерировал 52,7 млрд бат (рост на 1,03%), а за ним – Сонгкхла (37,5 млрд бат, рост на 10,44%), Пханг-Нга (30 млрд, рост на 6,58%), Прачуап-Кхири-Кхан (19,7 млрд бат, рост на 7,04%) и Районг (16,7 млрд бат, рост на 6,3%).

Согласно данным Министерства туризма, выручка провинций, относящихся к туристическим направлениям первого эшелона, составила в первом полугодии 1,28 трлн бат. Молодые туристический направления, находящиеся в стадии становления, заработали в девять раз меньше – 142,8 млрд бат.

Общий прогноз Таиланда по туристической выручке за 2019 года – 3,2 трлн бат, ожидаемый прирост год к году – плюс 4,3%.