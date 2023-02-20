Туристическая полиция Пхукета пошла в информационную контратаку

Пхукетское отделение туристическое полиции активизировалось в соцсетях после визита начальника ведомства генерал-лейтенанта Сукхуна Проммайона и замены подполковника Эккачая Сири на подполковника Сакарина Анусамансакуна в качестве инспектора в офисе турполиции на Пхукете.

20 Февраля 2023, 07:00 AM

Турполиция Пхукета меньше чем за двое суток опубликовала 14 (!) информационных сообщений о своей работе. Последний пост перед блицем, начавшимся 18 февраля, был сделан 11 числа. Фото: Phuket Tourist Police

За период с середины дня субботы, 18 февраля, по конец дня воскресенья, 19 февраля, туристическая полиция Пхукета опубликовала на своей странице в Facebook сразу 14 сообщений. Большая их часть посвящена работе ведомства по помощи туристам в бытовых ситуациях, не связанных с реальным криминалом. Последние публикации были сделаны уже после полуночи, то есть технически 20 февраля, но двух полных суток с момент начала информационного блица к тому времени еще не прошло.

Марафон открыла размещенная примерно в 14:30 субботы публикация о визите в пхукетский участок генерала Сакарина Проммайона, возглавляющего всю туристическую полицию Таиланда. Затем было еще несколько сообщений о приезде бангкокского офицера, включая пост о том, что подполковник Эккачай Сири уходит из пхукетского офиса турполиции на региональный уровень.

Осветив визита генерала Проммайона, турполиция Пхукета перешла к новостям о своей рутинной работе, но преимущественно без указания дат тех или иных событий. Подборка публикаций была разнообразной и включала сообщения о потерянных и возвращенных вещах, семейных ссорах между туристами, участии турполиции в занятиях по спасению утопающих и совещании по вопросу обеспечения безопасности отдыхающих на море.

Сообщения, касающиеся конкретных кейсов с туристами помечались хэштегом, информирующим туристов о том, что в случае любых проблем нужно звонить в турполицию. Правда, сам хэштег – на тайском языке.

В некоторых публикациях приводились советы по действиям в конкретных ситуациях. Так в сообщении от 00:21 понедельника, 20 января, напоминалось о том, что человек, ставший жертвой побоев, может требовать об виновника компенсацию на лечение физических травм в размере до 30 тыс. бат, компенсацию в размере до 20 тыс. на психологическую реабилитацию; компенсацию в размере до 200 бат в день за потерю трудоспособности (на срок вплоть до года). Если стороны договорятся, то это, скорее всего, приведет к закрытию дела.

Пост сопровождался кратким пересказом кейса о тайке, которая получила легкие травмы рук и ног в результате физической агрессии со стороны некого иностранца. Женщина изначально потребовала от мужчины 10 тыс., но тому удалось договориться о сокращении компенсации вдвое – до 5 тыс. Также он заплатил 500 тыс. бат штрафа за побои, после чего дело было закрыто. Что характерно, дата происшествия в тексте указана не была.

Публикация от 00:21 не стала последней в информационной кампании турполиции. В 00:47 правоохранители рассказали, как в не указанный день они помогали некой туристке из Китая добиться от отеля починки водонагревателя в ванной комнате своего номера. Проблемы была успешно решена.

Что касается комментариев по недавним резонансным избиениям туристов в Патонге, то от них туристическая полиция по прежнему воздерживается. Ведомство до сих пор не сказало ничего ни о прогрессе в расследовании ограбления туриста из Канады, ни о драке тайцев со шведами на пляжной дороге, ни об избиении иностранного туриста охранниками ночных заведений на Бангла-Роуд.