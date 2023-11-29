Туристическая полиция открыла набор офисных сотрудников на Пхукете

Объявление о найме сотрудников для работы в офисе в Пхукет-Тауне было опубликовано на странице Phuket Tourist Police в Facebook в среду, 29 ноября. Из сопроводительного текста следует, что предложение работы адресовано «пхукетской молодежи».
Требования к соискателям следующие:
- Мужчина не старше 30 лет;
- Высшее образование в любой сфере с дипломом бакалавра;
- Превосходное владение английским языком.
Предлагаемое будущим «ассистентам» турполиции вознаграждение состоит из двух пунктов:
- Бесплатный обед 1 раз в день;
- Заработная плата в размере 11 тыс. бат.
Заинтересованные кандидаты с превосходным английским и высшим образованием могут отправлять резюме на tpdphuket@hotmail.com. К письму нужно приложить копию удостоверения личности, копию регистрации по месту проживания, копию документов об образовании.