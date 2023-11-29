Туристическая полиция открыла набор офисных сотрудников на Пхукете

Пхукетское отделение туристической полиции объявило о наборе сотрудников на Пхукете. Судя по тексту объявления, речь идет об офисной работе: название должности включает слово «ассистент», место работы – офис турполиции в Пхукет-Тауне, график – пятидневка с понедельника по пятницу.

Новости Пхукета

29 Ноября 2023, 06:38 PM

Турполиции Пукета нужны сотрудники с превосходным английским. Фото: Phuket Tourist Police

Объявление о найме сотрудников для работы в офисе в Пхукет-Тауне было опубликовано на странице Phuket Tourist Police в Facebook в среду, 29 ноября. Из сопроводительного текста следует, что предложение работы адресовано «пхукетской молодежи».

Требования к соискателям следующие:

Мужчина не старше 30 лет; Высшее образование в любой сфере с дипломом бакалавра; Превосходное владение английским языком.

Предлагаемое будущим «ассистентам» турполиции вознаграждение состоит из двух пунктов:

Бесплатный обед 1 раз в день;

Заработная плата в размере 11 тыс. бат.

Заинтересованные кандидаты с превосходным английским и высшим образованием могут отправлять резюме на tpdphuket@hotmail.com. К письму нужно приложить копию удостоверения личности, копию регистрации по месту проживания, копию документов об образовании.