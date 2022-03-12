Туристическая ассоциация Пхукета ждет дальнейшего падения турпотока

«Мы уже наблюдаем значительный рост мировых цен на нефть, которые повсеместно подрывают платежеспособность туристов», – заявил господин Рактэнгам.
Рост цен на нефть, среди прочего, сказался и на стоимости авиаперелетов, тем более, что после закрытия воздушного пространства России для европейских самолетов авиакомпания приходится летать в обход.
В случае с российскими туристами остро стоит и проблема доступа россиян к своим банковским счетам во время нахождения за рубежом – российские карты Visa и MasterCard не работают за пределами России. При этом непосредственно на Пхукете прямо сейчас находятся не менее 3 тыс. российских туристов, заявил господин Рактэнгам. Покинуть остров и улететь домой они не могут по целому ряду причин, включая скудный выбор рейсов (лететь можно только через третью страну) и невозможность оплатить билеты банковской картой.
Господин Рактэнгам предложил Туристическому управлению Таиланда (ТАТ) и Центробанку три возможных пути решения проблем:
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Российская платежная система «Мир»;
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Китайская платежная система UnionPay;
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Криптовалюты.
У каждого из вариантов есть свои недостатки. Система «Мир» пока не принимается в Таиланде (и неизвестно, сколько потребуется времени на ее запуск здесь), система UnionPay не распространена в России, а криптовалюты отличаются высокой волотильностью.
Господин Рактэнгам напомнил, тем кто не осведомлен о ситуации, что до последних событий большинство россиян прилетали в Таиланд и улетали домой рейсами российских авиакомпаний, которые были отменены на фоне введенных против России санкций. Зарубежные авиакомпании также не демонстрируют желания летать в РФ, поскольку международные страховые компании не готовы страховать такие полеты. Сейчас рейсы в Россию из-за рубежа остались у небольшого числа перевозчиков.