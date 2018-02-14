Туристам в Патонге рекомендовали не купаться у устья канала Пакбанг

Региональный офис Департамента окружающей среды выпустил предупреждение о нежелательности купания в 300-метровой зоне у устья канала Пакбанг, впадающего в море в южной части Патонга.

14 Февраля 2018 17:31:22

Пляж Трай-Трайнг наиболее сильном пострадал от «черной воды». Администрации Патонга пришлось убирать грязный песок экскаватором. Фото: Муниципалитет Патонга

Предупреждение было выпущено через шесть дней после того, как стало известно о том, что в море у популярного пляжа попали неочищенные сточные воды.

На вопрос о том, как туристы могут проверить, безопасна ли вода, представитель Департамента окружающей среды Кханчит Сунтракорн ответил: «Сейчас люди могут принять решение, оценив цветы воды».

Господин Сунтракорн отметил, что в его офис пока не поступало информации о том, что кто-либо из туристов испытывал проблемы со здоровьем после купания в море у побережья Патонга.

«Следить за этим – обязанность муниципалитета Патонга, и они прямо сейчас работают над этим», – добавил он.

Впрочем, по мнению господина Сунтракорна, никаких проблем у купальщиков – даже раздражения кожи – предполагаемое загрязнение моря сточными водами вызвать не должно.

«Если у кого-то чешется кожа, то это из-за планктона», – заявил он.

«Региональный офис Департамента окружающей среды в течение этого месяца начнет реализацию плана по проверке указанного района и расположенных там отелей, чтобы добиться снижения объемов неочищенных сточных вод, попадающих в канал», – добавил он.

Господин Сунтракорн пояснил, что работа будет заключаться в увеличении мощности водоочистных сооружения и повышению эффективности очистки сточных вод в Патонге.

В свою очередь, муниципалитет Патонга заявил, что «планирует» начать проверки отелей и других заведений на предмет слива неочищенных сточных вод в канал и другие места.

Напомним, что еще на прошлой неделе губернатор провинции Норрапхат Плодтхонг и мэр Патонга Чалермлак Кебсап получили от Министерства природных ресурсов и окружающей среды распоряжение срочно разобраться с проблемой слива сточных вод в море. Распоряжение отдал постоянный секретарь министерства Виджарн Симачайа, который отметил, что в загрязнении моря виновны отеле и потребовал привлечь к ответственности всех, кто сливает неочищенные сточные воды в океан.