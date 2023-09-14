Туристам из Китая и Казахстана одобрены 30 дней безвизового пребывания в Таиланде

«В соответствии с политикой правительства, Министерство иностранных дел предложило временную схему безвизового въезда для лиц с паспортами (или иными документами) Казахстана и Китая, предусматривающую въезд и нахождение в Таиланде на срок не более 30 дней сроком действия с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Инициатива направлена на развитие туризма и связей между людьми, а также углубление двусторонних отношений с Китайской народной республикой и Республикой Казахстан. Кабинет министров одобрил данную меру 13 сентября 2023 года», – говорится в уведомлении Консульского департамента МИД Таиланда.
В тексте говорится, что держателям паспортов Казахстана и Китая предоставляется право «въезда в Таиланда без визы (освобождение от виз без визовых сборов)», то есть речь идет о полноценном туристическом безвизе, который Таиланд по своей инициативе предлагает и другим странам, в частности, европейским.
Полный список стран и территория, обладатели паспортов которых имеют право на безвиз в Таиланде (по состоянию на 8 сентября 2023):
Безвиз на 30 дней по инициативе Таиланда:
- Андорра;
- Австралия;
- Австрия;
- Бельгия;
- Бахрейн
- Бруней;
- Канада;
- Чехия;
- Дания;
- Эстония;
- Финляндия;
- Франция;
- Германия;
- Греция;
- Венгрия;
- Исландия;
- Индонезия;
- Ирландия;
- Израиль;
- Италия;
- Япония;
- Кувейт;
- Латвия;
- Лихтенштейн;
- Литва;
- Люксембург;
- Малайзия;
- Мальдивы;
- Маврикий;
- Монако;
- Нидерланды;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Оман;
- Филиппины;
- Польша;
- Португалия;
- Катар;
- Сан-Марино;
- Саудовская Аравия;
- Сингапур;
- Словакия;
- Словения;
- Испания;
- ЮАР;
- Швеция;
- Швейцария;
- Турция;
- Украина;
- ОАЭ;
- Великобритания;
- США.
Безвиз на 30 дней по двустороннему соглашению:
- Гонконг;
- Лаос;
- Макао;
- Монголия;
- Россия;
- Вьетнам.
Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:
- Аргентина;
- Бразилия;
- Чили;
- Южная Корея;
- Перу.
Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:
- Камбоджа;
- Мьянма.