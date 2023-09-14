Туристам из Китая и Казахстана одобрены 30 дней безвизового пребывания в Таиланде

Одобренный кабинетом министров Таиланда безвизовый режим для Китая и Казахстана предусматривает выдачу туристам из этих стран стандартных 30-дневных разрешений на нахождение в стране. Об этом заявило Министерство иностранных дел Таиланда. Таким образом китайцы и казахстанцы смогут посещать Королевство на тех же условиях, что и туристы из большинства европейских стран, США, Австралии и Новой Зеландии, государств Ближнего Востока.

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«В соответствии с политикой правительства, Министерство иностранных дел предложило временную схему безвизового въезда для лиц с паспортами (или иными документами) Казахстана и Китая, предусматривающую въезд и нахождение в Таиланде на срок не более 30 дней сроком действия с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Инициатива направлена на развитие туризма и связей между людьми, а также углубление двусторонних отношений с Китайской народной республикой и Республикой Казахстан. Кабинет министров одобрил данную меру 13 сентября 2023 года», – говорится в уведомлении Консульского департамента МИД Таиланда.

В тексте говорится, что держателям паспортов Казахстана и Китая предоставляется право «въезда в Таиланда без визы (освобождение от виз без визовых сборов)», то есть речь идет о полноценном туристическом безвизе, который Таиланд по своей инициативе предлагает и другим странам, в частности, европейским.

Полный список стран и территория, обладатели паспортов которых имеют право на безвиз в Таиланде (по состоянию на 8 сентября 2023):

Безвиз на 30 дней по инициативе Таиланда:

Андорра;

Австралия;

Австрия;

Бельгия;

Бахрейн

Бруней;

Канада;

Чехия;

Дания;

Эстония;

Финляндия;

Франция;

Германия;

Греция;

Венгрия;

Исландия;

Индонезия;

Ирландия;

Израиль;

Италия;

Япония;

Кувейт;

Латвия;

Лихтенштейн;

Литва;

Люксембург;

Малайзия;

Мальдивы;

Маврикий;

Монако;

Нидерланды;

Новая Зеландия;

Норвегия;

Оман;

Филиппины;

Польша;

Португалия;

Катар;

Сан-Марино;

Саудовская Аравия;

Сингапур;

Словакия;

Словения;

Испания;

ЮАР;

Швеция;

Швейцария;

Турция;

Украина;

ОАЭ;

Великобритания;

США.

Безвиз на 30 дней по двустороннему соглашению:

Гонконг;

Лаос;

Макао;

Монголия;

Россия;

Вьетнам.

Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:

Аргентина;

Бразилия;

Чили;

Южная Корея;

Перу.

Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению: