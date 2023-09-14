Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Туристам из Китая и Казахстана одобрены 30 дней безвизового пребывания в Таиланде

Одобренный кабинетом министров Таиланда безвизовый режим для Китая и Казахстана предусматривает выдачу туристам из этих стран стандартных 30-дневных разрешений на нахождение в стране. Об этом заявило Министерство иностранных дел Таиланда. Таким образом китайцы и казахстанцы смогут посещать Королевство на тех же условиях, что и туристы из большинства европейских стран, США, Австралии и Новой Зеландии, государств Ближнего Востока. 

Новости Пхукета

14 Сентября 2023, 06:04 PM
Уведомление МИД Таиланда о 30-дневном безвизе для Китая и Казахстана. Фото: MFA Thailand

Уведомление МИД Таиланда о 30-дневном безвизе для Китая и Казахстана. Фото: MFA Thailand

Список безвизовых стран и стран с визами по прибытию (VOA) на 8 сентября. Фото: MFA Thailand

Список безвизовых стран и стран с визами по прибытию (VOA) на 8 сентября. Фото: MFA Thailand

Уведомление МИД Таиланда о 30-дневном безвизе для Китая и Казахстана. Фото: MFA Thailand

Уведомление МИД Таиланда о 30-дневном безвизе для Китая и Казахстана. Фото: MFA Thailand

«В соответствии с политикой правительства, Министерство иностранных дел предложило временную схему безвизового въезда для лиц с паспортами (или иными документами) Казахстана и Китая, предусматривающую въезд и нахождение в Таиланде на срок не более 30 дней сроком действия с 25 сентября 2023 года по 29 февраля 2024 года. Инициатива направлена на развитие туризма и связей между людьми, а также углубление двусторонних отношений с Китайской народной республикой и Республикой Казахстан. Кабинет министров одобрил данную меру 13 сентября 2023 года», – говорится в уведомлении Консульского департамента МИД Таиланда.

В тексте говорится, что держателям паспортов Казахстана и Китая предоставляется право «въезда в Таиланда без визы (освобождение от виз без визовых сборов)», то есть речь идет о полноценном туристическом безвизе, который Таиланд по своей инициативе предлагает и другим странам, в частности, европейским.

Полный список стран и территория, обладатели паспортов которых имеют право на безвиз в Таиланде (по состоянию на 8 сентября 2023):

Безвиз на 30 дней по инициативе Таиланда:

  • Андорра;
  • Австралия;
  • Австрия;
  • Бельгия;
  • Бахрейн
  • Бруней;
  • Канада;
  • Чехия;
  • Дания;
  • Эстония;
  • Финляндия;
  • Франция;
  • Германия;
  • Греция;
  • Венгрия;
  • Исландия;
  • Индонезия;
  • Ирландия;
  • Израиль;
  • Италия;
  • Япония;
  • Кувейт;
  • Латвия;
  • Лихтенштейн;
  • Литва;
  • Люксембург;
  • Малайзия;
  • Мальдивы;
  • Маврикий;
  • Монако;
  • Нидерланды;
  • Новая Зеландия;
  • Норвегия;
  • Оман;
  • Филиппины;
  • Польша;
  • Португалия;
  • Катар;
  • Сан-Марино;
  • Саудовская Аравия;
  • Сингапур;
  • Словакия;
  • Словения;
  • Испания;
  • ЮАР;
  • Швеция;
  • Швейцария;
  • Турция;
  • Украина;
  • ОАЭ;
  • Великобритания;
  • США.

Безвиз на 30 дней по двустороннему соглашению:

  • Гонконг;
  • Лаос;
  • Макао;
  • Монголия;
  • Россия;
  • Вьетнам.

Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:

  • Аргентина;
  • Бразилия;
  • Чили;
  • Южная Корея;
  • Перу.

Безвиз на 90 дней по двустороннему соглашению:

  • Камбоджа;
  • Мьянма.

 

 

 

Есть новости? кликните сюда

Robinson подтвердил отсутствие жертв при падении крана в Чалонге
Тоннель у Central будет временно закрыт для транспорта 14 сентября
Водитель тук-тука сбил туриста и скрылся с места аварии в Патонге
Полиция пришла с проверкой в русский мотопрокат на Пхукете
Подъемный кран упал у строящегося торгового центра в Чалонге
Таиланд вводит безвизовый режим для Казахстана и Китая с 25 сентября
Иностранец на скутере пробил заднее стекло ехавшей перед ним машины
Китаец с визой Thailand Elite арестован в Раваи по запросу из КНР
Число смертей на дорогах Пхукета превысило 100 с начала года
Россияне и китайцы продолжают заселять квартал у Central Phuket
Туриста достали из воды без пульса и вернули к жизни при помjщи CPR в Патонге
Полиция разогнала сходку тайской молодежи в Ко-Кэу
Российские туроператоры расширяют предложение туров на Пхукет
Иммиграционное бюро пришло проверять россиян в фирме Art Detailing Phuket
Чеченские бойцы ММА арестованы на Пхукете в связи с делом об ограблении и пытках

 

The Pavilions Phuket
SOHO Pool Club
Thai Residential

 