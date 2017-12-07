Туриста на аквабайке оштрафовали за нарушение границ охраняемой зоны нацпарка

Сотрудники национального парка Ao Phang Nga National Park оштрафовали туриста, который на водном мотоцикле без разрешения пересек границу охраняемой зоны нацпарка.

7 Декабря 2017 17:12:40

Фото: Ao Phang Nga National Park

О том, что иностранный турист был привлечен к ответственности за нарушение границ охраняемой зоны в заливе Пханг-Нга , коррспонденту «Новостей Пхукета» сообщил один из сотрудников одноименного национального парка. Собеседник редакции подтвердил, что иностранцу был выписан штраф в размере 1000 бат. При этом свое имя сотрудник нацпарка раскрыть не пожелал.

Собеседник редакции рассказал, что двух туристов на аквабайке обнаружили около 16:20 среды, 6 декабря, у острова Хонг в пределах охраняемой зоны нацпарка Ao Phang Nga National Park. За рулем аквабайка находился 45-летней швейцарец Сандре Диенер, его пассажир также был гражданином Швейцарии.

«Было похоже, что они не знали, что допустили нарушение, так что мы объяснили им, что они находятся в зоне, которая охраняется в соответствии с Законом о сохранении национальных парков. Аквабайкам и другим частным плавсредствам запрещено находиться в этой зоне. Только те, у кого есть разрешение администрации нацпарка, могут заходить в эти воды», – заявил сотрудник парка.

«Господин Диенер был оштрафован на 1000 бат. Его проинформировали о том, какие законы действуют в этой зоне. Также я предупредил владельца проката, где он арендовал аквабайк, о том, что произошло. Кроме того, я сообщил владельцу проката, что тот должен показывать туристам карты акватории перед тем, как отправлять их кататься, чтобы проблема не повторилась», – добавил он.

Попытки «Новостей Пхукета» найти подобные карты в открытом доступе успехом не увенчались.