Туриста из Индии унесло в море отбойным течением

Спасатели ВМФ Таиланда до сих пор не нашли 33-летнего гражданина Индии, которого унесло течение в море 25 июля.

27 Июля 2018 14:09:17

Фото: Royal Thai Navy Third Area Command

Как сообщила полиция Карона, индус Гуарам Манн пропал во второй половине дня 25 июля. Мужчину, купавшегося на пляже Карон, унесло в море мощным отбойным течением. Спасателя удалось доставить на берег лишь приятеля господина Манна, который находился в воде вместе с ним.

В полицейском отчете указывается, что оба индуса купались в зоне, где были установлены красные флаги.





