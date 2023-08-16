Туриста достали из воды без сердцебиения на пляже Карон

Гражданина Ирана, утонувшего на пляже Карон, вывели из состояния клинической смерти при помощи сердечной-легочной реанимации и доставили в больницу во второй половине дня 15 июля. По последней информации на вечер того дня, мужчина находился в Bangkok Hospital Phuket, но подробностей о его состоянии не было.

Иккапоп Тхонгтуб

Сотрудники полиции Карона и туристической полиции Пхукета получили сообщение об очередном происшествии на пляже у отеля Centara Grand около 14:50 дня 15 августа. К моменту прибытия полицейских пляжные лайфгарды и муниципальные спасатели оказывали первую помощь пострадавшему. Затем скорая помощь увезла его в больницу Chalong Hospital.

Из сообщения полиции следует, что мужчина находился в состоянии клинической смерти, но спасателям удалось заставить его сердце снова биться. Также полицейские уточнили, что иранца в тот же день перевезли из Chalong Hospital в Bangkok Hospital Phuket, но ничего не сказали о его состоянии. Личность пострадавшего установлена.