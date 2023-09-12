Туриста достали из воды без пульса и вернули к жизни при помjщи CPR в Патонге

Иностранный турист был доставлен в больницу Patong Hospital во в понедельник, 11 сентября, после того, как спасатели достали его из воды без дыхания. Мужчину вернули к жизни при помощи сердечно-легочной реанимации, но информация о его текущем состоянии отсутствует. По неподтвержденным данным, турист пришел в сознание в больнице, но ни муниципалитет Патонга, ни пока ничего не подтвердили.

Новости Пхукета

12 Сентября 2023, 04:44 PM

Пляжные спасатели проводят CPR туристу. Фото: Patong Surf Life Saving

Сообщение об очередном несчастному случае на пляже в Патонге было опубликовано на странице спасателей Patong Surf Life Saving поздно вечером 11 сентября, а сам инцидент произошел в районе 13:00.

Реанимационные процедуры прошли успешно, спасателя удалось вывести его из состояния клинической смерти, но о том, насколько сильно о пострадал, ничего неизвестно.

Спасатели отметили, что в момент происшествия на пляже стояли красные флаги, запрещающие купание. Ранее администрация провинции Пхукет говорила, что власти на местах должны направить на помощь лайфгардов волонтеров гражданской обороны и полицейских, для обеспечения контроля за соблюдением запретов туристами. О результатах не сообщалось.