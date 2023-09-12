Туриста достали из воды без пульса и вернули к жизни при помjщи CPR в Патонге

Сообщение об очередном несчастному случае на пляже в Патонге было опубликовано на странице спасателей Patong Surf Life Saving поздно вечером 11 сентября, а сам инцидент произошел в районе 13:00.
Реанимационные процедуры прошли успешно, спасателя удалось вывести его из состояния клинической смерти, но о том, насколько сильно о пострадал, ничего неизвестно.
Спасатели отметили, что в момент происшествия на пляже стояли красные флаги, запрещающие купание. Ранее администрация провинции Пхукет говорила, что власти на местах должны направить на помощь лайфгардов волонтеров гражданской обороны и полицейских, для обеспечения контроля за соблюдением запретов туристами. О результатах не сообщалось.