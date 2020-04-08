Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Турист задержан в Патонге за нахождение на улице без маски

Полиция Патонга задержала туриста из Франции за нахождение на улице без маски. Мужчине может грозить штраф в размере до 20 тыс. бат.

Новости Пхукета

8 Апреля 2020, 10:26 AM
Туриста из Франции задержали в Патонге за выход на улицу без маски. Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post

Туриста из Франции задержали в Патонге за выход на улицу без маски. Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post

Как пишет Bangkok Post, 27-летний гражданин Франции Джемуай Мхеди был остановлен полицейскими на Taweewong. Мужчину доставили в полицейский участок Патонга, где ему предъявили обвинения в «нарушении приказа провинциального Комитета по эпидемиологии о ношении масок во время нахождения вне помещений».

Соответствующее распоряжение губернатора Пхакапхонга Тавипатаны вступило в силу 7 апреля. Как уточнил губернатор, игнорировавние распоряжение будет караться в соответствии со статьей 51 Закона об инфекционных заболеваниях.

Соответствующая статья предполагает до 20 тыс. бат штрафа. Также игнорирование требований властей может расцениваться как нарушение Декрета о чрезвычайной ситуации.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Губернатор распорядился закрыть тамбон Срисунтхорн
Выход из дома без маски грозит на Пхукете крупным штрафом
Две россиянки заболели COVID-19 на Пхукете
Губернатор Пхукета распорядился закрыть Чалонг и Кату
Пхукет выделил пять отелей для расселения застрявших на острове туристов
Застрявших на Пхукете и живших в палатках россиян поселили в отель
Число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете выросло до 123
Нарушителей комендантского часа задержали в Раваи
Губернатор отдал приказ о закрытии Карона и Раваи
Семь французов арестованы за вечеринку с кальянами
Рыбаки на лонгтейле попали в шторм у побережья Пхукета
Губернатор отдал приказ о закрытии Патонга
Уроженку Такуа-Тхунга арестовали за завышение цен на защитные маски
Полиция разогнала отдыхающих на пляже Лейпанг
Нарушителей комендантского часа начали задерживать на Пхукете

 

Mitsu Tiansin Motors
Pavilions Home Video
Thai Residential
QSI International School Phuket

 