Турист задержан в Патонге за нахождение на улице без маски

Как пишет Bangkok Post, 27-летний гражданин Франции Джемуай Мхеди был остановлен полицейскими на Taweewong. Мужчину доставили в полицейский участок Патонга, где ему предъявили обвинения в «нарушении приказа провинциального Комитета по эпидемиологии о ношении масок во время нахождения вне помещений».
Соответствующее распоряжение губернатора Пхакапхонга Тавипатаны вступило в силу 7 апреля. Как уточнил губернатор, игнорировавние распоряжение будет караться в соответствии со статьей 51 Закона об инфекционных заболеваниях.
Соответствующая статья предполагает до 20 тыс. бат штрафа. Также игнорирование требований властей может расцениваться как нарушение Декрета о чрезвычайной ситуации.