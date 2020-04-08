Турист задержан в Патонге за нахождение на улице без маски

Полиция Патонга задержала туриста из Франции за нахождение на улице без маски. Мужчине может грозить штраф в размере до 20 тыс. бат.

Новости Пхукета

8 Апреля 2020, 10:26 AM

Туриста из Франции задержали в Патонге за выход на улицу без маски. Фото: Achadtaya Chuenniran / Bangkok Post