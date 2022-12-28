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Турист выпал из поезда на Дороге смерти в Таиланде

Полиция Канчанабури проводит расследование в связи с гибелью 45-летнего новозеландца, выпавшего из поезда и разбившегося на смерть на печально известной Дороге смерти у западной границы Таиланда.

Новости Пхукета

28 Декабря 2022, 08:00 AM
Поезд на деревянном мосту на Дороге смерти в Канчанабури Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Поезд на деревянном мосту на Дороге смерти в Канчанабури Фото: Piyarat Chongcharoen / Bangkok Post

Турист из Новой Зеландии погиб в результате несчастного случая на Дороге Смерти около полудня 27 декабря, пишет Bangkok Post. По очевидцев, мужчина открыл дверь вагона, чтобы сделать фотографии, но поскользнулся и выпал наружу. Падение стало фатальным.

Погибший иностранец был опознан как Патрик Вард. Сам же инцидент произошел у пещеры Красэ. На этом отрезке железная дорога проходит по деревянному мосту, где поезда обычно сбрасывают там скорость, чтобы пассажиры могли полюбоваться видами. Именно на этом живописном участке и погиб новозеландец Вард (состав в этом время подходил к станции Тхам-Красэ).

Тайско-бирманская железная дорога, также известная как Дорога смерти, проходит между Бангкоком в Таиланде и Рангуном в Мьянме. Железнодорожная линия протяженностью 415 км была проложена во время второй мировой войны японскими властями для снабжения своих войск, участвовавших в военной операции в Бирме.

На строительстве железной дороги японцы использовали каторжный труд, задействованы были порядка четверти миллиона человек, включая порядка 60 тыс. военнопленных из стран антигитлеровской коалиции. Количество погибших оценивается в 105 тыс., то есть умер каждый третий строитель. Среди погибших от голода, болезней и бесчеловечного обращения со стороны японцев  почти 3 тыс. австралийцев, 6 тыс. британцев, 2,5 тыс голландцев.

То, как японские власти осуществляли стройку, было признано военным преступлением. В частности, одного из руководителей лагерей для военнопленных признали виновным в смерти 3 тыс. человек (хотя получил он только 15 лет тюрьмы).

Сейчас Дорога смерти является популярной туристической достропримечательностью.



 

 

 

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