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Турист утонул на пляже в Патонге

Муниципальная служба спасения Патонга подтвердила гибель туриста из Китая, которого достали из воды без сознания утром 4 апреля.

Новости Пхукета

4 Апреля 2018 17:41:42

Фото: Patong Municipality Fire & Rescue Dept
Фото: Patong Municipality Fire & Rescue Dept

Муниципальная служба спасения и пожарной безопасности Патонга получила сообщение о том, что некого иностранца достали из воды без сознания около 11:00 утра среды, 4 апреля.

Когда специалисты прибыли на место событий, мужчина был уже на берегу и ему проводили сердечно-легочную реанимацию. Затем иностранца на скорой помощи доставили в больницу, но спасти его не удалось. Личность погибшего уже установлена. Им оказался 64-летний Тэн Идин из Китая.

Один из сотрудников муниципальной службы спасения, с которым удалось побеседовать «Новостям Пхукета», подтвердил, что мужчину достал из воды спасатель-волонтер из числа оставшихся работать на пляже на добровольных началах.

При этом лайфгардов, которых с 1 марта должна была обеспечить компания LP Laikhum, на пляже по-прежнему нет. Первые из них, как ранее говорил один из вице-губернаторов, должны заступить на дежурство завтра, 5 апреля.

 

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