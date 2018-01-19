Турист утонул на пляже Карон

Отдыхающий из Китая утонул на пляже Карон в четверг, 18 января.

19 Января 2018 09:43:39

Фото: Полиция Карона

Информация о несчастном случае на пляже Карон поступила в туристическую полицию Пхукета около 12:40 четверга, 18 января.

Как рассказали затем полицейские, 31-летний гражданин Китая Пань Синь отправился купаться, пока его семья отдыхала на берегу. Примерно 40 минут спустя родственники китайца начали беспокоиться, поскольку мужчину нигде не было видно, и позвали на помощь.

Еще через 20 минут тело китайца было обнаружено в воде. Мужчина лежал лицом вниз и не подавал признаков жизни. Тело было доставлено в морг больницы Patong Hospital.

В настоящий момент неизвестно, по какой именно причине утонул мужчина. Море в день происшествия было спокойным.