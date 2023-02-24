Турист угнал аквабайк на пляже в Патонге

Полиция Патонга получила сообщение об инциденте на пляже около 13:00 пятницы, 24 февраля. Вместе с полицейскими из городского участка на место событий приехали сотрудники туристической полиции и центра помощи туристам (ТАС), а также парамедики Kusoldharm Foundation. На боолее поздних фотографиях можно увидеть иностранных волонтеров турполиции.
Прибывших полицейским была озвучена следующая история. Турист, оказавшийся гражданином Саудовской Аравии по имени Абдулла, сперва поругался о чем-то с прокатчиком аквабайков, а затем запрыгнул на один из водных мотоциклов и начал на нем удаляться об берега.
Лайфгарды поехали за иностранцем на собственных аквабайках, но вернуть его на берег не смогли. Турист покинул угнанный гидроцикл и спрыгнул в воду, но возвращаться на пляж отказался. Только через полчаса лайфгарды со второй попытки уговорили его сесть к ним на аквабайк.
На фото с места событий видно, что Абдуллу доставили на берег со связанными руками. Как объяснили присутствовавшие, это было сделано, «чтобы он не создал угрозы ни себе, ни другим». С пляжа мужчину на скорой помощи доставили в больницу Patong Hospital.
Официальные лица, присутствовавшие на месте событий, отметили, что Абдулла без в состоянии нервного возбуждения и одновременно утомлен после получаса в море. Говорил мужчина, как указали тайцы, бессвязно. Полиция изучает обстоятельства произошедшего и пытается найти объяснение действиям туриста.