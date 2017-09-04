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Турист уцелел в дорожной аварии в Камале

Водитель такси уснул за рулем и врезался в припаркованный пикап утром понедельника, 4 сентября.

Новости Пхукета

4 Сентября 2017 16:04:26

Водителю такси будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой ущерб собственности другого лица. Фото: Полиция Камалы
Водителю такси будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой ущерб собственности другого лица. Фото: Полиция Камалы

Авария произошла около 9:00 утра на главной дороге, ведущей в Патонг через Камалу. Как рассказал «Новостям Пхукета» капитан полиции Прасерт Тхорнгпонг, водитель такси уснул за рулем и врезался в припаркованный пикап перед местным отделением Siam Commercial Bank.

По словам капитана Тхонгпонга, в салоне такси в момент аварии находился один пассажир – 33-летний француз Филипп Рему Один. Как заявил офицер, в результате ДТП он получил несколько царапин в области живота, при этом ранее сообщалось, что мужчина также повредил обе ноги.

«Турист в порядке. Его уже выписали из больницы, но у меня еще не было возможности опросить его», – заявил капитан Тхонгпонг.

При этом у таксиста показания уже взяты. Он рассказал, что заснул за рулем, что и стало причиной аварии.

На вопрос о том, действительно ли водитель сбежал с места аварии, капитан ответил отрицательно.

«Он не убегал с места событий», – заявил офицер.

«Он сказал, что был в шоке и побежал к находившейся рядом кофейне, чтобы одолжить так мотоцикл и отправиться к владельцу такси с просьбой о помощи. Он не пытался скрыться и уже заявил, что покроет весь причиненный ущерб», – рассказал капитан Тхонгпонг. Имени таксиста офицер не раскрыл.

По словам капитана Тхонгпонга, водителю будут предъявлены обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой ущерб собственности другого лица.

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