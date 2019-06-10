Турист скончался в результате падения с отельного балкона

Полиция Патонга изучает обстоятельства смерти 33-летнего гражданина Австралии, предположительно пытавшегося попасть в свой отельный номер через балкон и сорвавшегося с высоты нескольких этажей.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Июня 2019, 11:39 AM

Фото: Полиция Патонга

Полиция Патонга получила сообщение о гибели постояльца отеля C&N Hotel на Rat-U-Thit 200 Pi Rd. около 2:15 ночи воскресенья, 9 июня.

К моменту прибытия полицейских к отелю, спасатели уже доставили иностранца больницу, но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

В полицейском отчете о происшествии указывается, что мужчина, по словам некого очевидца, пытался проникнуть в отель через балкон, но сорвался и рухнул на крышу припаркованного у здания автомобиля.

Полицейские установили, что мужчина снимал номер на четвертом этаже C&N Hotel. В гостиницу он заселился 6 июня, номер был оплачен до 10 числа.