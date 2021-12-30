Турист сбежал из отеля до результатов теста на коронавирус

Суд в Бангкоке вынес обвинительный приговор туристу из Израиля, который покинул отель не дожидаясь теста на COVID-19, который у него подозревали. Мужчину оштрафовали на 2 тыс. бат.

Новости Пхукета

30 Декабря 2021, 10:49 AM

Фото: Bangkok Post

Ордер на арест 29-летнего Охада Баруха был выдан 21 декабря, хотя сам инцидент произошел ранее. Как пишет Bangkok Post, мужчина прибыл в страну 17 декабря в рамках программы Test & Go. Турист заселился в отель, где должен был дождаться результатов ПЦР-теста, который в норме готов на следующий день.

Однако уже в тот же вечер Барух покинул гостиницу и отправился в Паттайю, а оттуда – на остров Самуи в провинции Сураттхани.

22 декабря Барух передал себя в руки полиции. Арест был произведен в одном из ресторанов тамбона Бо-Пхут на Самуи. В суде мужчина признал себя виновным в нарушении правил посещения Таиланда, поэтому получил наказание лишь в виде штрафа в размере 2 тыс. бат. Впрочем, депортации мужчине все же не избежать, указывает Bangkok Post со ссылкой на руководителя полицейского участка Тхонг-Лора подполковника Дуангчота Суванчарата.

Подполковник Суванчарат добавил, что действия Баруха были признаны нарушением статьи 9 Декрета о чрезвычайном положении. Данный декрет предусматривает и гораздо более строгие наказания, нежели штраф в 2 тыс. бат и депортация.