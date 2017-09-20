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Турист расплатился с таксистом 50 батами c приклеенными лишними нолями

Пхукетский таксист сообщил в социальных сетях, что стал жертвой мошенника, который расплатился с ним за поездку банкнотой в 50 бат, выдав ее за 500-батовую купюру.

Иккапоп Тхонгтуб

20 Сентября 2017 13:59:28

Фото: Кхон Кханг Тьенг Ныен Сип Сонг
Фото: Кхон Кханг Тьенг Ныен Сип Сонг

Как написал в Facebook водитель под ником Кхон Кханг Тьенг Ныен Сип Сонг, цвет 50-батовой банкноты был слегка изменен с помощью красителя, а дополнительные ноли в буквальном смысле слова наклеены на купюру.

«Я написал об этом, чтобы предупредить других таксистов, чтобы те знали о фальшивых банкнотах и были внимательны, при получении денег от пассажиров в темное время суток», – заявил автор сообщения в Facebook.

При этом из поста затруднительно понять, стал ли жертвой мошенника сам Кхон Кханг Тьенг Ныен Сип Сонг ил кто-то из его коллег.

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