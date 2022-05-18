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Турист погиб в результате падения с 11 этажа в Патонге

Полиция Пхукета проводит расследование в связи с гибелью 21-летнего туриста из Австралии, насмерть разбившегося в результате падения с балкона своего номера на 11 этаже отеля Royal Paradise Hotel в Патонге.

Иккапоп Тхонгтуб

18 Мая 2022, 02:42 PM
Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Туристическая полиция

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Туристическая полиция

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Туристическая полиция

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Туристическая полиция

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Туристическая полиция

Молодой австралиец упал с балкона отеля в Патонге. Полиция проводит расследование. Фото: Туристическая полиция

Подполковник Сарит Бутнонгсанг из полицейского участка Патонга получил вызов в Royal Paradise Hotel около 22:00 вечера вторника, 17 мая. Приехав к отелю, полицейские и спасатели обнаружили на подъездной дороге у задней части здания тело иностранца с видимой тяжелой травмой головы. Мужчина не подавал признаков жизни.

Сотрудники гостиницы подтвердили, что погибший был их постояльцем, 21-летним гражданином Австралии, приехавшим на отдых в компании друзей и снимавшим номер на 11 этаже. Он заселился 14 мая и должен был выехать 28 числа. Австралиец проживал один, у его друзей были отдельные номера.

При осмотре комнаты полиция не обнаружила следов взлома, драки или каких-либо других подозрительных следов. Bangkok Post отмечает, что на столе в комнате стояла открытая, но почти полная бутылка крепкого алкоголя. Впрочем, газета не указывает, какое отношение это может иметь к гибели молодого мужчины. При этом издание добавляет, что труп туриста нашел охраник, который шел со своего поста в туалет.

Тело погибшего было доставлено в морг местной больницы Patong Hospital, сейчас следователи ожидают официального заключения медиков о причине смерти. Посольство Австралии в Таиланде было проинформировано о случившемся.

 

 

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