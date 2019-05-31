Турист погиб в мотоциклетной аварии в Раваи

Скутер с двумя туристами из Китая врезался в мачту уличного освещения на шоссе Wiset Rd. в Раваи вечером 30 мая. В результате ДТП один иностранец погиб, второй находится в больнице Vachira Phuket Hospital в критическом состоянии.

Иккапоп Тхонгтуб

31 Мая 2019, 01:26 PM

Фото: Supawatkun Amnuay Khunnalack

Сообщение о мотоциклетной аварии на Wiset Rd. поступило в полицейский участок Чалонга в 21:15 вечера 30 мая. По словам одного из очевидцев, водитель скутера потерял управление и врезался в мачту уличного освещения на разделительной линии шоссе Wiset Rd.

К моменту прибытия парамедиков у одного из иностранцев пульс уже отсутствовал. Проведенная на месте авария сердечно-легочная реанимация результатов не принесла, 30-летний гражданин Китая И Ши скончался.

Второй турист – 25-летний Дунъян У – был доставлен в Vachira Phuket Hospital. В настоящий момент врачи продолжают бороться за его жизнь.

Как добавил капитан Дарувит Чунджарон из полиции Чалонга, оба китайца прилетели на Пхуке 27 мая. Посольство КНР уже проинформировано о случившемся.

Известно, что на месте событий были обнаружены два мотоциклетных шлем. Полиция пока не установила, почему управлявший скутером китаец потерял контроль над транспортным средством.

*Имена китайских граждан транскрибированы на русский язык в соответствии с системой Палладия.